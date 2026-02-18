 Fiebre de Baile suma nuevos famosos: Estos son todos los confirmados para la nueva temporada - Chilevisión
18/02/2026 15:40

Fiebre de Baile suma nuevos famosos: Estos son todos los confirmados para la nueva temporada

Influencers, actores, cantantes y ex chicos reality forman parte del nuevo grupo de famosos que brillarán con sus mejores pasos en la pista de baile. Revisa aquí todos los detalles del estelar.

Publicado por CHV Noticias

La nueva temporada de Fiebre de Baile sigue tomando forma de cara a su estreno en marzo y se han confimado los famosos que estarán en la pista de baile. 

Hasta el momento son 12 los nombres de las figuras del espectáculo que ya aceptaron el desafío, grupo en el que destacan conocidos influencers, actores, cantantes y exchicos realities. 

Este miércoles se anunció a dos nuevas incorporaciones. Se trata del actor José Antonio Raffo y el deportista y creador de Diego Pizarro

Revisa la lista de los nombres confirmados para Fiebre de Baile y quédate atento a las nuevas acutalizaciones.

Todos ellos se pondrán a prueba en la nueva edición del estelar que conduce Fiebre de Baile y tendrá que convencer al exigente jurado.

Además, esta temporada tendrá una nueva incorporación, ya que Francisca García-Huidobro se sumará al equipo de jueces con su ojo crítico. 

Los confirmados para la nueva temporada de Fiebre de Baile

  • Diego Pizarro
  • José Antonio Raffo
  • Betsy Camino
  • Karen Paola
  • Gonzalo Valenzuela
  • Dani Castro
  • Diego Venegas 
  • Mariela Sotomayor
  • Vale Roth
  • Fran Maira
  • Junior Playboy
  • Botota
