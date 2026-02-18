“¿Qué se yo? ¡Estoy aprendiendo!”: Naya Fácil vivió su primera problemática con lujosa camioneta y causó revuelo - Chilevisión

La influencer tiene un vehículo eléctrico que fue importado, lo que significa que su puerto de carga no es igual a los que traen las Cybertruck que están en el país.

Naya Fácil está enfrentando las primeras complicaciones tras haber comprado la camioneta Tesla Cybertruck y expuso la problemática en redes sociales este miércoles.

La influencer tiene un vehículo eléctrico y cuando necesitó recargar en una estación de servicio, se dio cuenta que no existían cargadores con el mismo tipo de entrada que su camioneta, porque la importó desde otro país.

¿Qué pasó con Naya Fácil?

En las últimas 24 horas, la influencer hizo una serie de gestiones para poder encontrar un adaptador a la venta, tanto en los concesionarios de la marca, como en tiendas externas, pero sólo encontró uno disponible para el 5 de marzo.

Cabe destacar que Naya animará el Festival de Traiguén este fin de semana, por lo que necesitaba carga en su auto para poder movilizarse: "Yo sabía que me iba a pasar de todo", sentenció la influencer.

En la primera estación de carga a la que fue, Naya Fácil se dio cuenta de que necesitaba una cuenta en una compañía eléctrica y una tarjeta que se pide online para poder cargar el vehículo, por lo que tuvo que ir a otro lugar.

Aunque recorrió bencineras en distintas comunas, ninguna tenía el cable que su camioneta necesitaba y, trató de ir a estaciones de carga en centros comerciales, pero todos eran de carga lenta, el equivalente a un 2% de carga por cada hora.

"¿Yo qué sabía que se necesita una tarjeta? ¿Qué sabía que esa tarjeta se solicita con 5 días? ¿Qué sé yo? Estoy aprendiendo", comentó la influencer visiblemente frustrada. Luego, una seguidora le prestó su adaptador, pero también era de carga lenta.

En una bencinera encontró el cable que necesitaba, pero no estaban a la venta: "¡Caballero, le pago lo que me pida!", comentó la influencer, sin exito.

Tras casi dos días de lucha, Naya llegó hasta Quilicura, pero un camión se había llevado los cables de carga hace pocos minutos, por lo que finalmente sentenció: "Son señales, yo creo, son señales de la vida (...) Será que por algo pasan las cosas. Son demasiadas señales que no debo viajar en el auto al sur, pero yo soy tan porfiada".

"Nos fue mal, nos vamos a la casa, chiquillos, no nos vamos a estresar más con esta cuestión, esperaremos", concluyó la influencer tras haber intentado llegar a otra bencinera donde el punto de carga no existía.

Finalmente, la generadora de contenido evalúa contratar un servicio de transporte o manejar el vehículo de su hermana para llegar al festival, pero ahora su problemática se centra en encontrar rápidamente sus vestidos.

Revisa las publicaciones de Instagram: