VIDEO | Bus de Red Movilidad se incendió en pleno centro de Santiago: Tránsito fue desviado - Chilevisión

18/02/2026 18:03

VIDEO | Bus de Red Movilidad se incendió en pleno centro de Santiago: Tránsito fue desviado

El hecho ocurrió pasadas las 17:00 horas de este miércoles en la intersección de Amunátegui con Catedral. Funcionarios de Bomberos y Carabineros acudieron rápidamente al lugar.

Publicado por CHV Noticias

La tarde de este miércoles, un bus de la Red Metropolitana de Movilidad se incendió en pleno centro de Santiago, hecho que convocó a diversos equipos de emergencia. Se trataría de una falla mecánica y no se registraron personas lesionadas.

El incidente ocurrió a eso de las 17:00 horas en la intersección de calle Amunátegui con Catedral, en un horario en que gran parte de los trabajadores finalizan su jornada laboral, considerando que es un sector de oficinas.

Dviersos videos que fueron capturados por testigos registraron el momento en que la máquina del recorrido 509 comenzó a arder en llamas, lo que posteriormente generó una intensa columna de humo negra.

Personal de Bomberos acudió casi al instante a extinguir el fuego, al mismo tiempo que funcionarios de Carabineros controlaban el tránsito y alejaban a los transeúntes del lugar.

Producto de la emergencia, la plataforma TransporteInforma anunció desvíos de tránsito y hicieron un llamado a los automovilistas a preferir alternativas.

"Tránsito de Amunátegui al norte es desviado por Alameda al poniente y por Huérfanos, debido a vehículo mayor incendiándose en Amunátegui/Catedral. Equipos de emergencia en el lugar. Prefiera alternativas", escribieron en X.

Mira los registros a continuación:

