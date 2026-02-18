Consulta con tu RUT acá si tienes bonos del Estado sin cobrar: Puedes tener dinero pendiente - Chilevisión

Distintos aportes estatales quedan disponibles para sus beneficiarios cada año, pero en algunos casos no son retirados dentro de los plazos establecidos.

Miles de personas en Chile podrían tener dinero sin cobrar correspondiente a bonos o beneficios del Estado. Si no sabes si tienes pagos pendientes, puedes revisarlo fácilmente con tu RUT a través de plataformas oficiales.

¿Cómo revisar con tu RUT si tienes bonos pendientes?

La forma más simple de consultar si tienes dinero sin cobrar es ingresando al sitio oficial de ChileAtiende.

En la sección “Consulta de beneficios pendientes” puedes:

Ingresar tu RUT.

Completar el sistema de verificación.

Revisar si tienes bonos o subsidios disponibles para cobro.

El sistema informará si existen pagos pendientes y detallará el monto, la fecha y la forma de pago (depósito en cuenta bancaria o retiro presencial).

¿Qué tipo de bonos pueden aparecer?

Entre los beneficios que podrían figurar como pendientes están:

Aportes familiares.

Bonos de apoyo económico.

Subsidios estatales.

Pagos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Muchos de estos beneficios se pagan mediante depósito en Cuenta RUT u otra cuenta bancaria registrada, pero en algunos casos quedan disponibles para retiro presencial en BancoEstado o en cajas de compensación.