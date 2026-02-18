 Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen - Chilevisión
VIDEO | Bus de Red Movilidad se incendió en pleno centro de Santiago: Tránsito fue desviado Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra "¡No le hagas más daño!": Revelan video de momento exacto en que pareja de hombre secuestrado recibe mensaje extorsivo José Miguel Insulza y críticas a Bachelet por candidatura a la ONU: "Son de una mezquindad absoluta" Liberan a persona que fue secuestrada frente a su pareja en Independencia
18/02/2026 16:43

Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

Este miércoles se conoció el segundo cómputo de la votación popular para elegir al rey y reina del Festival de Viña del Mar.

El primer resultado posicionó a la reciente ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, como la favorita en la categoría femenenina y al cantante Mateo Bocelli por los hombres. 

Sin embargo, el cómputo que se conoció durante esta jornada cambió por completo las preferencias y los favoritos perdieron terreno en la carrera por la corona del certamen viñamarino. 

El segundo conteó arrojó que la competencia para reina de Viña ahora está liderada por grupo de K-pop NMIXX, seguida en segundo lugar por Skarleth Labra y luego Karla Melo

Mientras que en la lucha por el rey, Stefan Kramer arremetió y se posicionó en el primer puesto arrebatándole el lugar a Matteo Bocelli que quedó en segundo lugar. En el tercer puesto quedó nuevament Pablo Chill-E.

Cabe recordar que la votación será en dos etapas. En la primera, por votación popular, se elegirá al top 10 de los más votaados, y estos pasarán a la elección de la prensa acreditada.

El viernes 20 de febrero se darán a conocer los nuevos resultados de las votaciones. 

Top 10 de candidatas más votadas para reina de Viña

  1. NMIXX - Artista Festival
  2. Skarleth Labra - Representante Chilevisión
  3. Karla Melo - Representante de Zapping y Prensa Chilena
  4. Mon Laferte – Artista Festival
  5. Ignacia Michelson – Representante Visión Plus TV
  6. Titi García Huidobro – Representante Tevex
  7. Karen Doggenweiler – Animadora del Festival Viña 2026
  8. Joy, del dúo Jesse & Joy – Artista Festival
  9. Fática Bosh - Jurado Festival
  10. Emily Ceco – Representante Caras TV Argentina

Top 3 de candidatos más votados para rey de Viña 

  1. Stefan Kramer- Artista Festival
  2. Mateo Bocelli - Artista Festival
  3. Pablo Chill-E - Artista Festival
  4. Juanes - Artista Festival
  5. Fernando Godoy – Animador Festival
  6. Pastor Rocha – Artista Festival
  7. Yandel – Artista Festival
  8. Emanuel Noir (Ke Personajes) – Artista Festival
  9. Princeso - Representante Mundo
  10. Diego Pánico - Representante Todo se sabe

