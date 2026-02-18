Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen - Chilevisión

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.

Este miércoles se conoció el segundo cómputo de la votación popular para elegir al rey y reina del Festival de Viña del Mar.

El primer resultado posicionó a la reciente ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, como la favorita en la categoría femenenina y al cantante Mateo Bocelli por los hombres.

Sin embargo, el cómputo que se conoció durante esta jornada cambió por completo las preferencias y los favoritos perdieron terreno en la carrera por la corona del certamen viñamarino.

El segundo conteó arrojó que la competencia para reina de Viña ahora está liderada por grupo de K-pop NMIXX, seguida en segundo lugar por Skarleth Labra y luego Karla Melo.

Mientras que en la lucha por el rey, Stefan Kramer arremetió y se posicionó en el primer puesto arrebatándole el lugar a Matteo Bocelli que quedó en segundo lugar. En el tercer puesto quedó nuevament Pablo Chill-E.

Cabe recordar que la votación será en dos etapas. En la primera, por votación popular, se elegirá al top 10 de los más votaados, y estos pasarán a la elección de la prensa acreditada.

El viernes 20 de febrero se darán a conocer los nuevos resultados de las votaciones.

Top 10 de candidatas más votadas para reina de Viña

NMIXX - Artista Festival Skarleth Labra - Representante Chilevisión Karla Melo - Representante de Zapping y Prensa Chilena Mon Laferte – Artista Festival Ignacia Michelson – Representante Visión Plus TV Titi García Huidobro – Representante Tevex Karen Doggenweiler – Animadora del Festival Viña 2026 Joy, del dúo Jesse & Joy – Artista Festival Fática Bosh - Jurado Festival Emily Ceco – Representante Caras TV Argentina

Top 3 de candidatos más votados para rey de Viña