Revelan segundo cómputo de rey y reina de Viña 2026: Sorpresas suben y favoritos caen - Chilevisión

Los candidatos deben meterse en el top 10 de los más votados por el público para acceder a la votación de la prensa. En el cómputo anterior, la carrera la lideraba Skarleth Labra y Mateo Boccelli.
Este miércoles se conoció el segundo cómputo de la votación popular para elegir al rey y reina del Festival de Viña del Mar.
El primer resultado posicionó a la reciente ganadora de Fiebre de Baile, Skarleth Labra, como la favorita en la categoría femenenina y al cantante Mateo Bocelli por los hombres.
Sin embargo, el cómputo que se conoció durante esta jornada cambió por completo las preferencias y los favoritos perdieron terreno en la carrera por la corona del certamen viñamarino.
El segundo conteó arrojó que la competencia para reina de Viña ahora está liderada por grupo de K-pop NMIXX, seguida en segundo lugar por Skarleth Labra y luego Karla Melo.
Mientras que en la lucha por el rey, Stefan Kramer arremetió y se posicionó en el primer puesto arrebatándole el lugar a Matteo Bocelli que quedó en segundo lugar. En el tercer puesto quedó nuevament Pablo Chill-E.
Cabe recordar que la votación será en dos etapas. En la primera, por votación popular, se elegirá al top 10 de los más votaados, y estos pasarán a la elección de la prensa acreditada.
El viernes 20 de febrero se darán a conocer los nuevos resultados de las votaciones.