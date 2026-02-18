 Quién es Diego Pizarro, el “bailarín del metro” que llega a la nueva temporada de Fiebre de Baile - Chilevisión
18/02/2026 17:25

Quién es Diego Pizarro, el “bailarín del metro” que llega a la nueva temporada de Fiebre de Baile

El joven es influencer y deportista y desde hace varias semanas comenzó una campaña en sus redes sociales para llegar a la pista de baile en Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles se presentaron más incoporaciones para Fiebre de Baile y uno de los nuevos rostros que se suma a la competencia es Diego Pizarro

El joven, conocido como el “bailarín del Metro”, cumplirá su sueño de llegar a la pista de baile en Chilevisión, tras iniciar una campara mostrando su talento en redes sociales.

“Esta es mi oportunidad y no la voy a desaprovechar. Vengo a la segunda temporada de Fiebre de Baile a cumplir mi sueño y todo eso que pensé cuando estaba en mi pieza bailando”, declaró en las redes sociales de Chilevisión. 

¿Quién es Diego Pizarro?

Diego Pizarro, también como Yiego en redes sociales, es un creador de contenidos chileno que se hizo popular por sus videos donde se presentaba como el “bailarín del Metro”, con registros bailando en diferentes estaciones de la capital. 

Durante la primera temporada del estelar que conduce Diana Bolocco, también se volvió viral en TikTok con varios videos mostrando sus mejores pasos junto a la consigna “bailando hasta llegar a Fiebre de Baile”.

Tal era su motivación de participar, que hace varias semanas comenzó una campaña en sus rede sociales para convertirse en uno de los nuevos participantes, consiguiendo incluso comentarios de apoyo de miembros el jurado como Raquel Argandoña y los Power Peralta.

Pero no todo es baile, ya que es un versátil joven que también se apasiona por el deporte, en específico por el fútbol.

Diego Pizarro participa en la Seleccion Chilena de Creadores representando a Chile en un equipo que reune a influencer y creadores de contenido.

