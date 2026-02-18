 La conmovedora historia del monito que fue rechazado por su mamá: Buscó cariño en un peluche - Chilevisión
18/02/2026 17:59

La conmovedora historia del monito que fue rechazado por su mamá: Buscó cariño en un peluche

El animal, de tan solo seis meses, se ha convertido en una de las principales atracciones del Zoológico de Ichikawa, en Japón, y sus registros se han viralizado en redes sociales.

Publicado por CHV Noticias

Medios internacionales dieron a conocer el caso de Punch, un pequeño mono japonés que fue rechazado por su madre y buscó contención en un peluche.

El animal, de tan solo seis meses, se ha convertido en una de las principales atracciones del Zoológico de Ichikawa, en Japón, y sus registros se han viralizado en redes sociales.

La historia del monito que enternece las redes

Según consignó Daily Mail, Punch nació en julio de 2025 y fue rechazado poco después. Ante esto, fue acogido por cuidadores que lo alimentaron y supervisaron de cerca su proceso.

El personal del zoológico le proporcionó mantas y una serie de peluches para entretenerse. Sin embargo, hubo uno que le llamó más la atención: Un orangután.

Videos que circulan en internet muestran al pequeño animal acurrucándose junto a su amigo peluche a la hora de dormir, rodeándolo con sus brazos y hundiendo la cara en su pelaje.

Un comportamiento que no sería casualidad, ya que los animales cuando son abandonados experimentan niveles de estrés, ansiedad y confusión, según explicaron expertos al citado medio.

Revisa imágenes de Punch acá:

