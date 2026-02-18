La conmovedora historia del monito que fue rechazado por su mamá: Buscó cariño en un peluche - Chilevisión

El animal, de tan solo seis meses, se ha convertido en una de las principales atracciones del Zoológico de Ichikawa, en Japón, y sus registros se han viralizado en redes sociales.
Medios internacionales dieron a conocer el caso de Punch, un pequeño mono japonés que fue rechazado por su madre y buscó contención en un peluche.
Según consignó Daily Mail, Punch nació en julio de 2025 y fue rechazado poco después. Ante esto, fue acogido por cuidadores que lo alimentaron y supervisaron de cerca su proceso.
El personal del zoológico le proporcionó mantas y una serie de peluches para entretenerse. Sin embargo, hubo uno que le llamó más la atención: Un orangután.
Videos que circulan en internet muestran al pequeño animal acurrucándose junto a su amigo peluche a la hora de dormir, rodeándolo con sus brazos y hundiendo la cara en su pelaje.
Un comportamiento que no sería casualidad, ya que los animales cuando son abandonados experimentan niveles de estrés, ansiedad y confusión, según explicaron expertos al citado medio.
This little guy and his new best friend.— Massimo (@Rainmaker1973) February 14, 2026
After his mother rejected him, the keepers hand raised him, always holding the doll they gave him as a stand in mom.
His name is Punch.
[📍 Ichikawa City Zoo and Botanical Gardens, Japan]pic.twitter.com/4CBdSEqdZG
The story of Punch at Ichikawa City Zoo 🐒— 🤠 (@heavensbvnny) February 14, 2026
Abandoned by his mother, he was raised by humans. When he was introduced to the zoo’s monkey troop, he couldn’t fit in with the monkey society. He keeps hugging the doll given to him by the caretakers so sad, yet so cute 😭 pic.twitter.com/51A3GkBQQt
～お知らせ～— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) February 5, 2026
現在、サル山の中にぬいぐるみを持った子ザルがいます。
2025年7月26日に生まれ、放置されていたところから人工哺育で育ち、今年の1月19日から群れで過ごしています。
名前は「パンチ」という男の子です！
パンチの成長を暖かく見守ってください！#市川市動植物園 #ニホンザル#パンチ pic.twitter.com/jNpFSH0LOV
泣いてます pic.twitter.com/xBTLr3FDOR— 花 (@Euphorbia10182) February 4, 2026