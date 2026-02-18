Reforma Laboral en Argentina: Los principales puntos del controvertido proyecto impulsado por Milei - Chilevisión

El proyecto de La Libertad Avanza (LLA) fue aprobado la semana pasada en el Senado y este jueves llegará a la Cámara de Diputados. Para la misma jornada hay convocado paro general.

Este jueves el proyecto de reforma laboral de Argentina vivirá una jornada clave: Deberá ser discutida por la Cámara de Diputados, tras una maratónica sesión de casi 14 horas el jueves 12 de febrero en el Senado, donde ya fue aprobada en general.

La votación se definió a favor de la iniciatica impulsada por el gobierno de Javier Milei con 42 votos a favor y 30 en contra, por lo que el oficialismo celebró una victoria clave en el arranque del año legislativo. Sin embargo, la aparición de un artículo que rebaja la cobertura por accidente o enfermedad encendió la alarma.

La aprobación del apartado que pretendía reducir al 75% el salario del trabajador que se enferme involuntariamente y al 50% si se origina por una acción activa propia desató la controversia y tensionó aún más el debate al otro lado de la cordillera.

Presionado por las críticas de la opinión pública y el cambio de postura de sus aliados, en consecuencia, el gobierno argentino dio marcha atrás con dicho artículo de las licencias médicas incluido en la reforma laboral.

Los puntos clave de la Reforma Laboral de Milei

Ahora la discusión continuará este jueves 19 de febrero, esta vez en la Cámara de Diputados de Argentina. Misma joranda en la que la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal agrupación sindical, convocó a una huelga general que pretende paralizar las actividades en el país.

Mientras La Libertad Avanza (LLA) defiende que el proyecto permitirá recuperar inversiones y empleo privado, organizaciones civiles, sindicales y de defensa de los derechos laborales afirman que implicaría un retroceso histórico para las garantías de los trabajadores.

Algunos de los puntos clave de la Reforma Laboral argentina son:

Jornada laboral: La reforma habilita la posibilidad de acordar jornadas de hasta 12 horas diarias, siempre que se respete un descanso semanal mínimo de 35 horas seguidas. Banco de horas: También introduce la figura del “banco de horas”, que permitiría compensar tiempo adicional trabajado con días libres o reducciones de jornada posteriores. Vacaciones: Si hay acuerdo entre el trabajador y su empleador, las vacaciones se podrán fraccionar en períodos no inferiores a siete días y podrían ser rotativas. El trabajador tendrá al menos un período de días libres que coincida con las vacaciones escolares, cada tres años. Pago de remuneraciones: La reforma define con precisión lo que considera remuneración o salario. También incorpora la posibilidad de que se puedan pagar en pesos o moneda extranjera, y una parte en especies. Salario dinámico: Se crea el concepto de "salario dinámico", que puede ser acordado en los convenios colectivos, regionales o por empresa y hasta como acto unilateral del empleador, como pagos por al mérito "personal" del trabajador o productividad. Indemnización por despido: Se mantiene el criterio de un salario por año trabajado, calculado sobre la mejor remuneración mensual del último año. Sin embargo, se excluyen el aguinaldo, vacaciones no gozadas, bonificaciones y otros conceptos no mensuales. Además, en caso de litigio, el empleador podría abonar las condenas judiciales por despido en cuotas: hasta seis meses para grandes compañías y hasta 12 para pequeñas y medianas empresas. La propuesta amplía el listado de actividades consideradas esenciales , que ante una huelga deberán garantizar al menos el 75% de los servicios. A los sectores ya incluidos se sumarían telecomunicaciones, aeronáutica, comercio, servicios portuarios, aduaneros y migratorios, y educación, con excepción de las universidades. Las licencias en el caso de recaídas por enfermedades crónicas solo se renovarán si transcurren más de dos años entre episodios.



Las cifras económicas de Milei en medio de tenso clima político

La inflación de diciembre en Argentina llegó al 2,8%, con lo que el dato acumulado en 2025 cerró en 31,5%, el registro más bajo en ocho años. Esto, según informó en enero el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de ese país.

Según datos de Bloomberg, desde que Milei asumió en diciembre del 2023, el sector privado ha perdido 200.000 empleos, más otros 80.000 del sector público. Estos indicadores se han amortiguado con el aumento de 231.000 empleos informales y de 140.000 autónomos más.

En este escenario, según cifras de diciembre de 2025 del Centro de Economía Política Argentina, desde la llegada de Milei se han cerrado 19.164 empresas, casi 30 por día, y se han perdido 276.624 puestos de trabajo, 432 por día.

En cuanto a la pobreza, según cifras oficiales recientes, el 31,6% de la población no logra cubrir gastos básicos como alimentación, transporte, salud, educación y vestimenta, mientras que un 6,9 % se encuentra en situación de indigencia.