“¡No le hagas más daño!”: Revelan video de momento exacto en que pareja de hombre secuestrado recibe mensaje extorsivo - Chilevisión

18/02/2026 13:51

“¡No le hagas más daño!”: Revelan video de momento exacto en que pareja de hombre secuestrado recibe mensaje extorsivo

Este miércoles se reveló un registro inédito del secuestro de un comerciante de nacionalidad dominicana en la comuna de Independencia. El video muestra cuando la pareja de la víctima recibe una llamada con un mensaje extorsivo donde se le piden $30 millones de pesos y joyas para liberar al hombre. La mujer estaba en compañía de personal municipal cuando ocurrieron los hechos y se le escucha decir: "¿Dónde te llevo todo eso? ¿Dónde te lo llevo? ¡Dime, dónde! Te llevo todas las cosas, yo te lo llevo; no le hagas más daño, por favor, te lo suplico". La víctima fue liberada en horas de esta tarde, sin lesiones.

