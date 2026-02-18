VIDEO | Famoso actor de Hollywood fue detenido tras protagonizar violenta pelea afuera de un bar - Chilevisión

Shia Labeouf fue arrestado la madrugada del martes en Nueva Orleans tras verse involucrado en una violenta pelea en la calle. Según el medio TMZ, el suceso ocurrió afuera de un bar durante las celebraciones del Mardi Gras, emblemático carnaval de la ciudad. Un registro muestra al actor sin camiseta encarando a varias personas. Según el portero del lugar, se le habría negado la entrada al protagonista de "Transformers", hecho que lo habría enfurecido. Labeouf enfrentará dos cargos por agresión simple.