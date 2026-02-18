 Perdió el control del vehículo: Hombre murió tras chocar con una barrera de contención en la Ruta 5 Sur en Chillán - Chilevisión
18/02/2026 10:42

Perdió el control del vehículo: Hombre murió tras chocar con una barrera de contención en la Ruta 5 Sur en Chillán

Las causas que generaron el accidente automovilístico son materia de investigación.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre murió tras chocar contra una barrera de contención durante la mañana de este miércoles en la Ruta 5 Sur a la altura de Chillán, en la región de Ñuble.

Los hechos ocurrieron a eso de las 06:00 horas a la altura del kilómetro 405 en dirección de norte a sur y las causas del accidente todavía son materia de investigación.

Lo que se sabe del accidente de tránsito

Los primeros antecedentes apuntan a que el conductor de un vehículo menor perdió el control, impactando contra la barrera de contención de la carretera.

Debido a la gravedad de sus lesiones, la víctima murió en el lugar y hasta el sitio del suceso llegaron los equipos de emergencia de Chillán para realizar las labores correspondientes y asegurar la zona.

Es por ello que se interrumpió el tránsito en una de las pistas durante un tiempo para poder realizar las pericias correspondientes, lo que generó atochamientos, pero la situación ya se encuentra normalizada.

Finalmente, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros de Ñuble quedó a cargo de las diligencias, a fin de esclarecer lo ocurrido.

