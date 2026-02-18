“La verdad es que...”: Karla Constant entregó tajante respuesta tras ser vinculada en quiebre de Sergio Lagos con Nicole - Chilevisión

En diciembre de 2025, la animadora aseguró que estaba en una etapa de su vida en la cual se encontraba disfrutando de su propia compañía.

Durante la tarde de este martes, Karla Constant se refirió a los rumores que la vinculan en el quiebre matrimonial de Sergio Lagos con Nicole.

Diversos portales y cibernautas aseguraron que la separación se habría provocado por una infidelidad entre Sergio Largos y Constant , por lo que ella entregó una contundente respuesta.

¿Qué dijo Karla Constant?

La animadora conversó con Sergio Rojas en el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde aseguró: "La verdad es que la gente escucha lo que quiere, piensa lo que quiere y habla lo que quiere".

En esa misma línea, agregó: "Yo la verdad es que no tengo ninguna intención de salir a dar declaraciones, ni negar, ni nada, porque los rumores siempre van a existir".

Por otro lado, Constant sentenció: "No quiero entrar en dar explicaciones ni comentar nada. Esa historia es más vieja que el hijo negro y siempre se está diciendo lo mismo".

Cabe destacar que en diciembre de 2025, Karla conversó con Revista Velvet, donde aseguró que tras 12 años de relación con Andrés Vilaseca, era la primera vez que podía enfocarse en estar consigo misma y declaró estar disfrutando dicha etapa de su vida.