 “La verdad es que...”: Karla Constant entregó tajante respuesta tras ser vinculada en quiebre de Sergio Lagos con Nicole - Chilevisión
Minuto a minuto
Acumula deudas por más de $1.600 millones: Mauricio Pinilla enfrenta demanda de liquidador tras ser declarado en quiebra “¡No le hagas más daño!”: Revelan video de momento exacto en que pareja de hombre secuestrado recibe mensaje extorsivo José Miguel Insulza y críticas a Bachelet por candidatura a la ONU: "Son de una mezquindad absoluta" Liberan a persona que fue secuestrada frente a su pareja en Independencia “Le pasaron mil millones a Cuba y nosotros…”: Vecino de Penco protagoniza fuerte encontrón con ministra Orellana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
18/02/2026 11:30

“La verdad es que...”: Karla Constant entregó tajante respuesta tras ser vinculada en quiebre de Sergio Lagos con Nicole

En diciembre de 2025, la animadora aseguró que estaba en una etapa de su vida en la cual se encontraba disfrutando de su propia compañía.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este martes, Karla Constant se refirió a los rumores que la vinculan en el quiebre matrimonial de Sergio Lagos con Nicole.

Diversos portales y cibernautas aseguraron que la separación se habría provocado por una infidelidad entre Sergio Largos y Constant , por lo que ella entregó una contundente respuesta.

¿Qué dijo Karla Constant?

La animadora conversó con Sergio Rojas en el último capítulo de Que Te Lo Digo, donde aseguró: "La verdad es que la gente escucha lo que quiere, piensa lo que quiere y habla lo que quiere".

En esa misma línea, agregó: "Yo la verdad es que no tengo ninguna intención de salir a dar declaraciones, ni negar, ni nada, porque los rumores siempre van a existir".

Por otro lado, Constant sentenció: "No quiero entrar en dar explicaciones ni comentar nada. Esa historia es más vieja que el hijo negro y siempre se está diciendo lo mismo".

Cabe destacar que en diciembre de 2025, Karla conversó con Revista Velvet, donde aseguró que tras 12 años de relación con Andrés Vilaseca, era la primera vez que podía enfocarse en estar consigo misma y declaró estar disfrutando dicha etapa de su vida.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Revisa la fecha de pago de febrero y si eres beneficiaria

Lo último

Lo más visto

Investigan secuestro de hombre en Independencia: Piden $30 millones de pesos y pareja recibió foto extorsiva

La situación se remontaría hace dos semanas, cuando la víctima comenzó a recibir amenazas.

18/02/2026

Bono al Trabajo de la Mujer 2026: Revisa la fecha de pago de febrero y si eres beneficiaria

Se acerca un nuevo pago mensual del aporte monetario estatal dirigido a mujeres trabajadoras de Chile. Conoce aquí la fecha exacta y los requisitos para postular.

18/02/2026

VIDEO | Famoso actor de Hollywood fue detenido tras protagonizar violenta pelea afuera de un bar

Shia Labeouf enfrentará dos cargos por agresión simple tras explotar contra varias personas en las calles de Nueva Orleans.

18/02/2026

Niño de 6 años fue herido: Más de 20 disparos en triple homicidio frustrado en San Bernardo

Uno de los heridos quedó puesto a disposición de la justicia, ya que mantenía una orden de detención pendiente.

18/02/2026