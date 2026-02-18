 “La Fiscalía hizo mal su pega”: Claudio Orrego se refiere al rechazo de su desafuero - Chilevisión
"La Fiscalía hizo mal su pega": Claudio Orrego se refiere al rechazo de su desafuero
18/02/2026 11:39

“La Fiscalía hizo mal su pega”: Claudio Orrego se refiere al rechazo de su desafuero

El Gobernador Regional defendió su inocencia y cuestionó tajantemente el actuar de la Fiscalía de Antofagasta en el marco de su acusación en el Caso ProCultura.

Tras el fallo unánime de la Corte de Apelaciones de Santiago, el Gobernador Regional Metropolitano, Claudio Orrego se refirió al rechazo de la solicitud de desafuero, reafirmando su inocencia y criticando el actuar de la Fiscalía de Antofagasta.

El rechazo del desafuero impide, por el momento, que el Ministerio Público formalice al gobernador por el convenio entre Gobierno Regional (GORE) y la fundación ProCultura.

Claudio Orrego contra la Fiscalía de Antofagasta

Orrego afirmó que el ente persecutor de Antofagasta los acusó en base a "gravísimos errores de hecho y de derecho", durante una vocería realizada este miércoles.

La autoridad regional aseguró que estas "filtraciones maliciosas" causaron un gran daño al GORE, al programa de prevención del suicidio "Quédate", y a él mismo como gobernador y como persona.

"No vamos a descansar hasta que recuperemos el último peso de las pólizas comprometidas en este caso", prometió.

Además, el Orrego reiteró su inocencia y calificó de falso el caso en su contra: "Tú no puedes mantener una acusación por dos años con todos los recursos del Estado y apostarlo todo a una tesis falsa, sin pruebas y sin antecedentes".

En esa misma línea detalló que "la Fiscalía hizo mal su pega", acusando un caso "débil" e "infundado".

