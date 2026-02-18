“Le pasaron mil millones a Cuba y nosotros…”: Vecino de Penco protagoniza fuerte encontrón con ministra Orellana - Chilevisión

La visita de la autoridad tenía por objetivo informar y orientar a familias sobre cómo acceder a las ayudas del Estado en las zonas afectadas por los incendios forestales en el sur del país.

Un tenso momento se vivió este martes Penco, región del Biobío, durante una visita de Antonia Orellana, Ministra de la Mujer, a la zona afectada por los incendios forestales.

La visita de la autoridad tenía por objetivo informar y orientar a familias sobre cómo acceder a las ayudas del Estado y entregar un balance de los operativos y servicios desplegados por el gobierno en terreno en las comunas afectadas.

Sin embargo, desde el principio la ministra Orellana debió enfrentar la animadversión de los pobladores afectados, quienes reclaman la lenta reconstrucción y ayuda de emergencia del Estado.

"Un particular en un día montó una casa prefabricada... ¿Cómo los influencers le hacen la pega al Gobierno?", indicó uno de los vecinos a la secretaria de Estado.

Ministra Orellana mantiene confrontal diálogo con molesto vecino

El momento más tenso lo protagonizó la ministra con un muy molesto vecino que le pidió fecha exacta de la llegada de las casas que anunció el gobierno.

-¿Cuándo llegan las casas de emergencia?

-La realidad es que…

- Está evadiendo, deme una fecha

-Para poder instalar, se requieren los permisos y la factibilidad técnica y eso cambia en cada casa…

-La burocracia es más importante que las necesidades básicas de las personas… La gente está botada, durmiendo en el suelo, le pasaron mil millones de pesos a Cuba y nosotros cagados de hambre y frío.

Ese fue el fuerte diálogo que terminó cuando el enojado vecino se retiró del lugar y la ministra señaló: "¿Ya hizo el video? Usted me deja hablando sola... Ya hizo su video".