Cocina a leña y antecedentes policiales: Quién es el detenido por iniciar incendio en región del Biobío - Chilevisión

 Cocina a leña y antecedentes policiales: Quién es el detenido por iniciar incendio en región del Biobío
Cocina a leña y antecedentes policiales: Quién es el detenido por iniciar incendio en región del Biobío
23/01/2026 07:36

Cocina a leña y antecedentes policiales: Quién es el detenido por iniciar incendio en región del Biobío

El hombre habría iniciado el fuego tras una negligencia al manipular una cocina de leña. Producto de esto las llamas se habrían propagado con rapidez desencadenando el fatal siniestro.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La Policía de Investigaciones de Concepción confimó la noche del jueves la captura de un sujeto vinculado al inicio de uno de los focos más grandes de los incendios forestales que afectan a la región del región del Biobío.

El detenido fue identificado como un hombre chileno de 38 años y sería el presunto responsable de iniciar el incendio en el sector conocido como Buen Retiro. 

El individuo cuenta con antecedentes penales, entre los que aparecen lesiones graves e infracción a la ley de propiedad industrial e intelectual.

Hasta el momento los siniestros registrados en la zona han provocado un total de 20 fallecidos, importantes pérdidas materiales y más de 40 mil hectáreas quemadas. 

Origen del fuego 

Según explicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena,  el detenido tiene participación en el incendio que termina provocando las, hasta hoy, 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco, específicamente el sector de Lirquén, y una persona en la comuna de Tomé, en el sector de Punta de Parra”.

Según antecedentes preliminares de la investigación, el sujeto habría provocado el fuego debido a una negligencia, tras manipular una cocina a leña en mal estado.

Debido al deterioro del aparato, se habría producido un incendio que se propagó desde su propiedad rápidamente, siendo uno de los más grandes de la región.

El hombre será formalizado durante la jornada de este viernes 23 de enero.

