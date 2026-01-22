PDI confirma detención de sujeto por presunta responsabilidad en megaincendio en la región del Bio Bío - Chilevisión

Recordemos que, de momento, los siniestros registrados en la zona han provocado un total de 20 fallecidos e importantes pérdidas materiales.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción confirmó la detención de un sujeto, quien sería el presunto responsable de uno de los incendios forestales registrados en la región del Bío Bío durante el fin de semana recién pasado.

Según explicó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, la captura se logró gracias a un riguroso trabajo del equipo liderado por el persecutor Jorge Lorca, en conjunto con la PDI, que les permitió "solicitar una orden de detención respecto de una persona adulta de sexo masculino".

"Tiene participación en el incendio que termina provocando las, hasta hoy, 20 muertes de habitantes de la comuna de Penco, específicamente el sector de Lirquén, y una persona en la comuna de Tomé, en el sector de Punta de Parra", agregó la fiscal.