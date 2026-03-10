 Cambio de mando 2026: Qué ocurre paso a paso durante la ceremonia presidencial - Chilevisión
10/03/2026 16:32

Cambio de mando 2026: Qué ocurre paso a paso durante la ceremonia presidencial

José Antonio Kast asumirá la presidencia de Chile este miércoles 11 en el Congreso Nacional. Conoce cómo se realizará paso a paso la emblemática tradición.

Publicado por Catalina Vargas

El cambio de mando 2026 se llevará a cabo este miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

El presidente Gabriel Boric relevará su cargo como máxima autoridad del país al candidato electo José Antonio Kast. 

La jornada de Cambio de Mando paso a paso

8:00 horas: El presidente Gabriel Boric se tomará la fotografía oficial con sus ministros y subsecretarios en el Palacio La Moneda.

9:00 horas: El Senado llevará a cabo su sesión de instalación para dar inicio oficial a la nueva legislatura. Cada parlamentario deberá jurar guardar la Constitución y desempeñar fielmente su cargo. 

10:15 horas: Gabriel Boric abandonará La Moneda para dirigirse al Congreso Nacional.

10:30 horas: Foto oficial de José Antonio Kast con su gabinete en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

En el Salón de Honor se ubicarán los senadores y diputados que conforman la nueva legislatura, así como el gabinete entrante y el saliente, y otras autoridades.

11:30 horas: Llega al Congreso el presidente electo José Antonio Kast.

Se dirigirá a uno de los salones protocolares ubicado a un costado del hall de acceso al Salón de Honor.

11:40 horas: Llega al Congreso el Presidente de la República, Gabriel Boric.

Se ubicará al centro de la testera, donde la acompañarán los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, además de los respectivos secretarios generales.

12:00 horas: Se dará inicio a la ceremonia de cambio de mando, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

Ceremonia de traspaso de mando 

  • El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, será el encargado de dar inicio a la solemne sesión de Congreso Pleno.
  • José Antonio Kast ingresará al Salón de Honor donde se le tomará solemne juramento.
  • Tras ubicarse en la testera, Gabriel Boric procederá a sacarse la banda presidencial y se la entregará a Ossandón, quien le otorgará las insignias de mando a J. A. Kast.
  • Se interpretará el himno nacional y luego Gabriel Boric se retirará del Congreso junto a sus ministros y familiares.
  • Después se iniciará el juramento de los nuevos ministros, lo que estará a cargo del Subsecretario del Interior, Máximo Pavez.
