Aplicaría para Punta Peuco: Senado aprobó proyecto de conmutación de penas para mayores de 75 años - Chilevisión

04/03/2026 20:10

Aplicaría para Punta Peuco: Senado aprobó proyecto de conmutación de penas para mayores de 75 años

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que "nunca estuvo de acuerdo con este proyecto" y manifestó su preocupación por lo que pudiera implicar la ley. Iniciativa continúa en el Congreso,

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Senado aprobó en general el proyecto de sustitución de penas de cárcel, conocido como Punta Peuco, que busca dar cumplimiento de penas alternativas a adultos mayores condenados con enfermedades terminales.

La iniciativa fue aprobada con 23 votos a favor y 22 votos en contra y sin abstenciones. De esta manera puede avanzar a su siguiente trámite en el Congreso.

El proyecto fue presentada por los senadores de Chile Vamos, Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (ind) y Carlos Kuschel (RN), mientras que el Gobierno manifestó su rechazo transversal. 

Tras  la discusión en sala, el presidente de la Cámara Alta, Manuel José Ossandón, fijó el plazo para presentar indicaciones hasta próximo lunes 16 de marzo al medidía. 

Ministro de Justicia criticó proyecto

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se pronunció tras la aprobación del proyecto que está en el primer trámite constitucional, apuntando a que con esto se abriría la puerta a conmutar condenas a presos por crímines a los derechos humanos. 

“Podría permitir que personas vinculadas con el crimen organizado el día de mañana salgan de la cárcel y se encuentren cumpliendo condena en un domicilio particular, y puedan seguir gestionando sus redes criminales desde su domicilio”, expuso. 

“Es realmente increíble que el Senado haya aprobado este proyecto”, agregó. 

También sostuvo que “el ministerio de Justicia nunca estuvo de acuerdo con este proyecto y siempre estuvo presente en las comisiones de DD.HH en las que se discutió”.

