Hasta $100 mil extra en tu pensión: Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Años Cotizados - Chilevisión

El Bono por Años Cotizados (BAC) es un beneficio económico que entrega el Estado dirigido a pensionados y pensionadas. A continuación te detallamos su monto cómo revisar con tu RUT si lo recibes.

El Bono por Años Cotizados (BAC) es un aporte económico que entrega el Estado de Chile a pensionados y pensionadas con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas y aumentar sus ingresos.

Cabe recordar que este beneficio se incorporó al nuevo Seguro Social Previsional (SSP) y entró en vigencia en enero del presente año luego de que el Congreso aprobara la última reforma de pensiones.

A continuación detallamos su monto, requisitos y cómo revisar con tu RUT si lo recibes.

Bono por Años Cotizados 2026: Cómo calcular su monto

En contraste con otros beneficios estatales, el Bono por Años Cotizados no posee un monto fijo, sino que varía respecto al valor de la UF y la cantidad de años cotizados.

De acuerdo a lo estipulado en la legislación nacional, el pago consiste en 0,1 Unidades de Fomento (UF) por año cotizado, teniendo como tope 25 años, es decir, 2,5 UF.

Considerando que a comienzos de marzo el valor de la UF es de $39.824, por cada año cotizado, el beneficiario/a sumará $3.982 a su pensión.

Considerando que el máximo es de 2,5 UF, el cálculo permite anticipar que una persona podría recibir como máximo alrededor de $99 mil pesos adicionales.

Quiénes reciben el Bono por Años Cotizados

El beneficio está dirigido a todas las personas que tengan 65 años o más y que estén pensionadas, siempre y cuando cumplan una condición: Tener un mínimo de cotizaciones.

En el caso de las mujeres: El plazo mínimo es de 120 meses cotizados, es decir, 10 años.

En el caso de los hombres: El plazo mínimo es de 240 meses cotizados, es decir, 20 años de cotizaciones.

Cabe precisar que este bono funciona como un aporte adicional y se entrega junto al monto entregado en la pensión, por lo que no se cobra por separado.

Bono por Años Cotizados: Revisa con tu RUT si lo recibes

Para revisar si recibes el Bono por Años Cotizados, ChileAtiende dispuso de una plataforma en la que puedes consultarlo con tu RUT, para ello, solo debes seguir los siguientes tres pasos