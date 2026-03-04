 Hasta $100 mil extra en tu pensión: Revisa con tu RUT si recibes el Bono por Años Cotizados - Chilevisión
Minuto a minuto
Sismo remece a la zona centro norte del país: Revisa magnitud y epicentro del temblor Buscan a hombre desaparecido en Cabrero: Habría recibido un mensaje antes de dejar su casa Aplicaría para Punta Peuco: Senado aprobó proyecto de conmutación de penas para mayores de 75 años Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna "Es de no creer": Chilenos atrapados en la guerra del Medio Oriente relatan los detalles del conflicto
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
04/03/2026 19:19

Bono por Años Cotizados aumenta hasta en $100 mil la pensión: Revisa con tu RUT si lo recibes

El Bono por Años Cotizados (BAC) es un beneficio económico que entrega el Estado dirigido a pensionados y pensionadas. A continuación te detallamos su monto cómo revisar con tu RUT si lo recibes.

Publicado por CHV Noticias

El Bono por Años Cotizados (BAC) es un aporte económico que entrega el Estado de Chile a pensionados y pensionadas con el objetivo de mejorar sus condiciones económicas y aumentar sus ingresos.

Cabe recordar que este beneficio se incorporó al nuevo Seguro Social Previsional (SSP) y entró en vigencia en enero del presente año luego de que el Congreso aprobara la última reforma de pensiones.

A continuación detallamos su monto, requisitos y cómo revisar con tu RUT si lo recibes.

Bono por Años Cotizados 2026: Cómo calcular su monto

En contraste con otros beneficios estatales, el Bono por Años Cotizados no posee un monto fijo, sino que varía respecto al valor de la UF y la cantidad de años cotizados.

De acuerdo a lo estipulado en la legislación nacional, el pago consiste en 0,1 Unidades de Fomento (UF) por año cotizado, teniendo como tope 25 años, es decir, 2,5 UF.

Considerando que a comienzos de marzo el valor de la UF es de $39.824, por cada año cotizado, el beneficiario/a sumará $3.982 a su pensión

Considerando que el máximo es de 2,5 UF, el cálculo permite anticipar que una persona podría recibir como máximo alrededor de $99 mil pesos adicionales.

Quiénes reciben el Bono por Años Cotizados

El beneficio está dirigido a todas las personas que tengan 65 años o más y que estén pensionadas, siempre y cuando cumplan una condición: Tener un mínimo de cotizaciones.

En el caso de las mujeres: El plazo mínimo es de 120 meses cotizados, es decir, 10 años.

En el caso de los hombres: El plazo mínimo es de 240 meses cotizados, es decir, 20 años de cotizaciones.

Cabe precisar que este bono funciona como un aporte adicional y se entrega junto al monto entregado en la pensión, por lo que no se cobra por separado. 

Bono por Años Cotizados: Revisa con tu RUT si lo recibes 

Para revisar si recibes el Bono por Años Cotizados, ChileAtiende dispuso de una plataforma en la que puedes consultarlo con tu RUT, para ello, solo debes seguir los siguientes tres pasos

  • Ingresar a la página web (haz clic acá o en la imagen de abajo).
  • Rellenar con tus datos (RUN y fecha de nacimiento).
  • Pinchar la opción "Consultar".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Tres aportes económicos para cesantes que pueden recibir en marzo sin postulación

Lo último

Lo más visto

Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna

La institución castrense afirmó que el funcionario estuvo involucrado en un "incidente" y que activaron "los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate".

04/03/2026

“Nadie está preparado…”: Denise Rosenthal sorprendió en redes al revelar fuerte “crisis personal”

La cantante, que está a solo días de brindar un show en el Teatro Municipal de Santiago, abordó el difícil momento personal y profesional que atravesó en el último tiempo y cómo sufrió el peso de la industria.

04/03/2026

Tres aportes económicos para cesantes que pueden recibir en marzo sin postulación

El Fondo de Cesantía Solidario, Seguro de Cesantía Solidario y Subsidio de Cesantía están disponibles quienes no cuentan con trabajo actualmente. El trámite se realiza con el RUT y Clave Única en el sitio web de la AFC.

04/03/2026

“Caí en su trampa”: Nicole Block lanzó graves acusaciones contra el doctor Pedro Vidal y él respondió con todo

La influencer asegura que se sintió "desprotegida" tras haber traspasado los límites entre médico-paciente y acusó al cirujano plástico de enviar imágenes de las operaciones de sus pacientes.

04/03/2026