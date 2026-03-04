“Llevo mucho tiempo...”: Doctor Vidal rompió el silencio y reconoció contacto con Nicole Block - Chilevisión

La actriz publicó una foto y capturas de pantalla del vínculo que mantuvo con el cirujano plástico. El profesional reconoció haber sostenido encuentros, aunque bajó el perfil a las acusaciones.

Pedro Vidal García Huidobro, mejor conocido como Doctor Vidal, salió al paso de las declaraciones de la actriz Nicole Block y respondió a las acusaciones que formuló en su contra en redes sociales.

En concreto, el reconocido cirujano plástico, famoso por programas de televisión como Cirugía de Cuerpo y Alma, contestó a los dichos de la intérprete, quien afirmó que "rompió el vínculo de médico y paciente".

Según ella, la habría buscado para concretar encuentros sexuales. Tras la polémica, el profesional emitió unas declaraciones en las cuales bajó el perfil a los dichos de Block.

"Llevo mucho tiempo en soledad y de puro leso o quizás de ingenuo caí en su trampa", dijo al portal de farándula. "No tiene más importancia que eso. No he hecho nada malo, soy un adulto absolutamente normal y soltero", expresó también Vidal.

Las acusaciones de Block contra Doctor Vidal

A través de su cuenta de Instagram, la exactriz de Mega publicó una fotografía donde ambos aparecen sonriendo, sumado a dos capturas de pantalla de mensajes específicos.

"Se generaron dinámicas que no correspondían a una relación estrictamente clínica y que me situaron en una posición de evidente asimetría frente a quien tenía autoridad sobre mi tratamiento", relató.

En esa misma línea, acusó al doctor Vidal de buscarla "en reiteradas ocasiones para mantener encuentros íntimos conmigo, mientras el vínculo médico-paciente aún existía".

Por otra parte, la influencer aseguró que el cirujano plástico le envió en múltiples ocasiones registros de intervenciones médicas de otros pacientes, a pesar de haber manifestado que no quería ver las imágenes, lo que tildó como "perturbador".