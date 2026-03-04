 Suboficial del Ejército desapareció en Punta Arenas: Se perdió su rastro tras incidente en Regimiento Chorrillos - Chilevisión
04/03/2026 16:43

Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna

La institución castrense afirmó que el funcionario estuvo involucrado en un "incidente" y que activaron "los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate".

Publicado por CHV Noticias

El Ejército confirmó en horas de esta tarde la desaparición de un suboficial de dotación de la cuarta Brigada Acorazada Chorrillos de Punta Arenas, en la región de Magallanes.

Mediante un comunicado, informaron que el funcionario se vio "involucrado en un incidente" en el sector de La Laguna, mismo donde se perdió su rastro.

Aunque no especificaron la naturaleza del episodio, la institución castrense afirmó que activaron "los protocolos de rigor para iniciar su búsqueda y rescate".

En dicho operativo, puesto en marcha tras el reporte, se sumaron voluntarios de Bomberos y funcionarios de SAMU y Carabineros. Además, desde el Ejército "se contactó a su familia para brindar apoyo correspondiente", agregaron.

Junto con lamentar el extravío del suboficial, la Oficina de Comunicaciones 4ta Brigada Acorazada Chorrillos señaló que entregaron "todos los antecedentes disponibles" a Fiscalía.

Además, complementaron en la misiva, "se ha dispuesto sustanciar una Investigación Sumaria Administrativa con la finalidad de determinar las causas", así como eventuales responsabilidades que se deriven del hecho.

EN DESARROLLO

La información consignada en esta nota se encuentra en desarrollo, por lo que algunos datos pueden sufrir modificaciones. Revisa si estás viendo la última versión del artículo refrescando tu dispositivo. 

Alerta en Punta Arenas: Ejército informa desaparición de suboficial tras incidente en sector de La Laguna

