“Llantos, gritos e histeria”: La emoción de Fernando Godoy al revelar que su mamá recibió trasplante - Chilevisión

El intérprete contó en sus redes sociales que su mamá estuvo 3 años siendo sometida a sesiones de diálisis. Ahora, pidió oraciones a sus seguidores para que tenga una buena recuperación y adaptación a la cirugía.

Un positivo y esperanzador hito celebró este miércoles la familia del actor Fernando Godoy: su madre logró recibir un esperado trasplante luego de tres años de ser sometida a diálisis.

Fue el propio intérprete quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, pues compartió un breve video en cuyo encabezado entregó detalles del largo proceso que atravesaron.

"Recuerdo que esa vez lloré y ella nunca lo supo…", comenzó diciendo junto al registro en el que aparecen los aparatos de la diálisis. "Fue la primera vez que durmió fuera de su casa (fuimos de paseo) y decidí grabarla porque no podía creer su valentía y dedicación por su diálisis".

Según reveló, fue anoche cuando recibió el anhelado llamado. "Todas las noches de su vida en lista de espera para su trasplante de riñón. Hubo llantos, gritos, histeria, pero mucha alegría y emoción de que el milagro estaba ocurriendo…".

"¡Mi madre después de horas de cirugía logró ser trasplantada!“, celebró Godoy. Sin embargo, aún teniendo presente la celebración, hizo una especial petición a sus miles de seguidores por la salud de su mamá.

"Ahora les pido oración para el siguiente proceso, el más importante… que el órgano se una a su cuerpo de buena forma y pueda vivir al fin con normalidad", solicitó en la plataforma.

"Nunca dejes de donar órganos, no sabes lo importante que es"

Finalmente, el actor tuvo palabras de agradecimientos para todos quienes aplaudieron la noticia. "En especial a todos los donantes y sus familias por dar más vida a personas que lo merecen. Dona, nunca dejes de donar tus órganos, no sabes lo importante que es".

“Se va el miedo y las millones de restricciones. Quizás volverás a Iquique o quizás no, pero seguirás siendo como siempre la ‘poto loco’. Te amo y te admiro mamá, nunca bajaste los brazos”, cerró.

Mira el registro a continuación: