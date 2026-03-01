 “Se supo todo”: Lenwua Dura revela llamados tras salir del hospital y anuncia acciones legales - Chilevisión
01/03/2026 14:34

“Se supo todo”: Lenwua Dura revela llamados tras salir del hospital y anuncia acciones legales

El ex integrante de Tiro de Gracia indicó que junto a la diputada Maite Orsini buscarán tomar medidas contra las personas que lo están acosando telefónicamente.

Publicado por Josefina Vera

El rapero Armando Sánchez, mejor conocido como Lenwua Dura, reveló en redes sociales que ha estado recibiendo numerosos llamados telefónicos con burlas e incluso intentos de estafa tras salir del hospital.

A través de un video en Instagram, el ex integrante de Tiro de Gracia anunció que tomará acciones legales junto a la Policía de Investigaciones sobre quienes lo están acosando.

"Quiero pedirles disculpas por todo lo que paso, le pido disculpas a ustedes (...) tomé esa drastica decisión que para algunos fue un show", partió diciendo el rapero.

Lenwua Dura revela duros llamados tras salir del hospital

El artista reveló que no ha dejado de recibir llamados de gente anónima, solo para hacerle bullying.

"Voy a tomar acciones legales contra esa gente, yo ya sé quiénes son, yo sé quién los mandó. Ese día que yo salí del hospital y me hicieron cuentos del tío, me llamaron toda la noche por teléfono, publicaron mi número", detalló.

Asimismo aseguró que se "supo todo" sobre la identidad de estas personas, las que no quiso nombrar, pero indicó que incluso tienen videos en sus redes sociales riéndose de él.

Ante esto, adelantó que se reunirá con la diputada Maite Orsini para analizar su situación.

"Los que han escrito y siguen publicando mi teléfono, mi celular (...) ya se les acabó el juego aquí", agregó Lenwua Dura.

Finalmente, agradeció el cariño de aquellos que han estado apoyándolo desde su crisis de salud mental.

