Alcalde Matías Toledo reconoce tener chaleco antibalas: “Han dicho que le irán a dejar flores a mi mamá” - Chilevisión

El jefe comunal admitió que utiliza distintos tipos de protección personal. "Yo ando generalmente con radio y con otros elementos que la ley hoy día regula", declaró en una entrevista.

El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, reconoció en una entrevista que tiene un chaleco antibalas, además de otros elementos de protección personal, para resguardar su integridad.

Fue en conversación con Radio Biobío donde, aunque aseguró que no ha sido directamente amenazado de muerte, sí admitió que ha adoptado medidas para prevenir un eventual ataque.

"Tengo chaleco antibalas, también tengo diferentes elementos de protección personal con los cuales siempre he andado", declaró el jefe comunal, quien hace unos días acaparó titulares tras un operativo que erradicó al comercio ambulante del centro de la ciudad.

"En ese sentido, si bien los accidentes y las amenazas pueden suceder, por lo menos nosotros tratamos de cuidarnos y tratamos de verlo bien con todos los equipos que finalmente también están expuestos… los inspectores, seguridad, feria, etc", agregó.

Consultado, esta vez, si es que utiliza dicho chaleco antibalas, Toledo contestó que "aquí en mi oficina tengo un chaleco antibalas; yo ando generalmente con radio y con otros elementos de protección personal que la ley hoy día regula".

Sobre si ha recibido amenazas, el jefe comunal detalló que "no me han amenazado directamente de muerte, pero sí han dicho que le van a ir a dejar flores a mi familia, a mi mamá, que también van a ir a mi casa a dejarme flores, etc."

Sin embargo, detalló que "hasta el momento no me ha llegado ninguna amenaza de muerte. Sí, amenazas del tipo de 'enciérrate, no vas a poder caminar tranquilo', etc. Pero no me ha llegado ninguna amenaza directamente de muerte".