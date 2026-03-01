 Enel anuncia que 5 comunas sufrirán cortes de luz este lunes 2 de marzo - Chilevisión
01/03/2026 13:57

Enel anuncia que 5 comunas sufrirán cortes de luz este lunes 2 de marzo

Conchalí, Maipú, Cerrillos, La Florida y La Granja son las comunas que se verán afectadas con la interrupción del suministro eléctrico.

Publicado por Josefina Vera

Enel, a través de su sitio web, dio a conocer las comunas que sufrirán cortes de luz durante este lunes 2 de marzo en la Región Metropolitana.

Las interrupciones eléctricas se prologarán por hasta siete horas, según el sector que en el que estén trabajando.

En total, son 5 las comunas afectadas: Conchalí, Maipú, Cerrillos, La Florida y La Granja. Sin embargo, tanto en La Florida como en Maipú habrá más de un sector sin luz.

Enel advierte: Estas son las 5 comunas que tendrá cortes de luz

Conchalí: Lunes 2 de marzo, entre las 11:00 y las 17:00 horas.

Maipú: Lunes 2 de marzo, entre las 10:00 y las 13:00 horas.

Cerrillos: Lunes 2 de marzo, entre las 10:30 y las 16:30 horas.

Maipú: Lunes 2 de marzo, entre las 10:00 y las 14:00 horas.

La Granja: Lunes 2 de marzo, entre las 10:00 y las 17:00 horas.

La Florida: Lunes 2 de marzo, entre las 10:00 y las 16:00 horas.

La Florida: Lunes 2 de marzo, entre las 09:00 y las 13:00 horas.

