“Salió mucha sangre…”: Sergio Rojas reveló fuerte accidente que lo tuvo fuera de pantalla - Chilevisión

01/03/2026 16:41

“Salió mucha sangre…”: Sergio Rojas reveló fuerte accidente que lo tuvo fuera de pantalla

El periodista no asistió el pasado jueves a su programa Que te lo digo y el día viernes reapareció con heridas y parches en su rostro.

Publicado por CHV Noticias

Sergio Rojas sembró preocupación en sus seguidores tras ausentarse de la transmisión de su programa Que te lo digo, el pasado jueves. 

Lo anterior ocasionó que el periodista de farándula fuera reemplazado por Danilo 21 hasta el día viernes, en donde Rojas reapareció, pero con heridas en su rostro

Tras ver su cara con parches y heridas, su comunidad de fieles le insistió que explicara las razones de su apariencia y así fue. 

A través de un video publicado en YouTube, el panelista relató un accidente casero que lo llevó hasta la clínica. 

Sergio Rojas relata accidente que lo tuvo fuera de pantallas 

En el video de ocho minutos de duración, Rojas explicó que el día miércoles fue a grabar junto a Daniella Campos el programa Modo Cahuin. 

Tras quedarse compartiendo, aseguró que "en una de esas cosas, me levanté y me pegué con un pilar en la nariz", comenzó. 

"Salió mucha sangre y las niñas se asustaron porque yo figuraba en el suelo sangrando", detalló. 

"Ellas no sabían qué había pasado. Me llevaron a la clínica y actuaron super rápido. Al otro día no podía ir porque estaba muy incoherente al hablar y al pensar porque me pusieron morfina", agregó. 

Finalmente, Rojas le bajó el perfil a la situación asegurando que "fue un accidente casero que le puede pasar a cualquiera".

