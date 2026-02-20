“No mezclemos cosas”: Karla Constant y Sergio Rojas tuvieron tenso cruce en vivo por Sergio Lagos - Chilevisión

Aunque el periodista insistía en que pudo haber existido un acercamiento romántico entre Karla y Sergio Lagos, ella lo desmintió en múltiples ocasiones.
Sergio Rojas causó revuelo tras haber entrevistado a Karla Constant en vivo y preguntarle directamente si existen posibilidades de un acercamiento romántico entre ella y Sergio Lagos.
El periodista enfatizó que ambos están solteros y aseguró que la dupla televisiva había tenido una relación amorosa años atrás; sin embargo, Karla ya había hablado con él días antes sobre este tema, cuando se le vinculó en la separación de Sergio y Nicole por lo que se generó un tenso cruce.
"Nosotros con Sergio somos compañeros de trabajo, somos amigos, pero nada más (...) No había dicho nada más porque era echarle más leña al fuego y creo que con ustedes fui superclara", aseguró Karla en Que Te Lo Digo.
En esa misma línea, agregó: "Creo que el cahuín es dañino, lo entiendo; ustedes están haciendo su pega, está bien que pregunten, yo tampoco me molesto, pero creo que he sido clara en mis declaraciones".
Al respecto, Sergio contestó: "Yo me acuerdo en su momento que tú con Sergio Lagos sí tuvieron una relación de pareja hace años atrás", lo que causó que Constant respondiera: "¡Ay! Pero mira cómo lo dices, viste que después por eso mi papá cree en estas cosas, porque tú le metes más".
"Pero, ¿por qué? Además, tú estás estupenda, Sergio está estupendo, se llevan regio, se conocen perfecto. Oye, si el cuerpo pide, ¡hay que darle al cuerpo!", comentó el periodista.
Constant decidió zanjar la polémica y ahondó en las consecuencias que este rumor de romance entre ella y Sergio Lagos ha causado a lo largo del tiempo.
"Estás hablando de un tema que no es, Sergito, tú sabes que somos muy buenos amigos, muy buenos partners, pero en verdad, no. Es dañino, yo nunca he hablado de mi pasado, yo nunca he tenido una relación", indicó la animadora, pero Sergio enfatizó que él sabía que ese romance había sido real hace años atrás.
Karla contestó: "Pero lo que te quiero decir es que ese cahuín en este momento (...) escúchame, no mezclemos cosas".
"Yo llevo prácticamente más de un año separada y cuando nosotros dimos a conocer la noticia, también fue súper dañino este tipo de cahuínes. Yo lo entiendo, es sabroso y todo lo demás, pero la verdad encuentro que es doloroso, pero es difícil", concluyó Constant.