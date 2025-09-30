“Decisiones dolorosas y tristes”: Karla Constant confirmó quiebre con Andrés Vilaseca tras rumores - Chilevisión

La animadora de televisión señaló que lleva 9 meses separada de su expareja, con quien tiene un hijo en común. Además, descartó una de las especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Karla Constant rompió el silencio tras meses de rumores y confirmó el fin de su relación con Andrés Vilaseca, con quien llevaba más de 10 años juntos y tienen un hijo en común, Rocco.

En entrevista con LUN, la animadora de televisión descartó que la grabación de un reality show en Perú fuera el gatillante del término con Andrés.

"Mis viajes y mi trabajo están lejos de ser un problema en lo que fue nuestra relación", señaló.

Karla Constant y su quiebre con Andrés Vilaseca

La comunicadora señaló que su separación con Vilaseca "fue de mutuo acuerdo y fue una decisión que tomamos súper a conciencia como dos personas adultas".

"El tema de los viajes no tuvo nada que ver. Nosotros tomamos esta decisión en enero de este año, ya estamos en octubre. Además, fue una decisión súper procesada, masticada, con todos los bemoles que, por supuesto, esto tiene", agregó.

Con el paso de los meses, Karla reconoció que fue de esas "decisiones dolorosas y tristes para todos, pero cuando tomas la decisión bien pensada y con cariño, todo resulta mejor".

Además, enfatizó que siempre están unidos por su hijo Rocco. "Eso nunca se acaba, por lo menos desde mi punto de vista. Han sido bastantes meses donde hemos seguido procesando bien, y todo bien", señaló.

"Estoy muy tranquila. Yo creo que lo principal, y por eso puedo hablar también súper segura y puedo contestar, porque estoy muy tranquila y sé que él también, porque fue de mutuo acuerdo", reiteró.