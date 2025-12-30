 Última Pulso Ciudadano del año: Estos serán los principales desafíos de Kast en su futuro gobierno - Chilevisión
30/12/2025 10:44

Última Pulso Ciudadano del año: Estos serán los principales desafíos de Kast en su futuro gobierno

El último sondeo de Activa Research dio a conocer cómo variaron las expectativas al futuro gobierno del mandatario electo José Antonio Kast, la aprobación del presidente Gabriel Boric y cuáles son los temas principales para los chilenos.

Publicado por CHV Noticias

A pocas horas de la llegada del 2026, Activa Research dio a conocer la última encuesta Pulso Ciudadano del año.

El sondeo recoge ítems como la aprobación del gobierno del presidente Gabriel Boric, las expectativas de la futura administración de José Antonio Kast y cuáles son los temas más importantes para los chilenos.

¿Cuánta aprobación tiene el presidente Boric y cuánto tuvo en promedio en 2025?

Terminando diciembre de 2025, el presidente Gabriel Boric alcanza una aprobación del 29,8% y una desaprobación de un 57,4%. En tanto, el 12,8% restante no sabe cómo evaluar su gestión.

En lo que respecta al balance anual, en promedio el mandatario registra una aprobación del 28,7% y una desaprobación que escala al 59,1%.

Expectativas de futuro gobierno de Kast y principales desafíos

Otra de las partes centrales del sondeo son las expectativas de los encuestados ante el gobierno del presidente electo José Antonio Kast —quien asumirá el 11 de marzo—, así como cuáles son los principales desafíos que deberá solucionar.

En esto último, aparecen como prioridades la delincuencia (58,6%), seguridad pública (52,1%), inmigración (50,6%), salud (49%) y narcotráfico (46,9%).

Las elecciones coinciden con lo que la encuesta señala como las principales preocupaciones para los chilenos: delincuencia (45,3%), inmigración (30,2%), corrupción (24,9%) y narcotráfico (24,7%).

Sobre las expectativas de cómo le irá al republicano, la mitad (50,4%) señala que cree que será muy bueno/bueno, un 25,4% que será regular y un 24,5% que será malo/muy malo.

Similar resultado es el que arroja el balance de sus primeras semanas como presidente electo: un 48,4% lo evalúa como muy bueno/bueno, 27,4% como regular y 24,1% como malo/muy malo.

