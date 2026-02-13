Red flag, ghosting y love bombing: El diccionario del amor moderno para este 14 de febrero - Chilevisión

La Generación Z tiene su propio idioma para explicar distintas experiencias amorosas, como ghosting, gaslighting y red flag. Acá te traducimos algunas de estas.
Se acerca el 14 de febrero, fecha que celebran millones de enamorados en todo el mundo, es decir, todos aquellos que no sufren de "ghosting" "o "love bombing".
Si no conoces las expresiones anteriores, son algunas de las que utilizan los jóvenes en la actualidad para hablar de experiencias amorosas.
"Me está haciendo gaslighting", "me dio cringe o "eso es una red flag" son otras frases que la Generación Z comparte en redes sociales y en conversaciones en el día a día.
"El lenguaje evoluciona junto a la sociedad, y hoy los jóvenes necesitan palabras que les permitan identificar experiencias emocionales que antes eran díciles de nombrar", según indica Martina Alessio, business support specialist del centro de idiomas Berlitz Chile.
"El inglés al ser un idioma global y muy presente en redes, series y plataformas digitales, se transforma en una fuenta natural para incorporar nuevos conceptos", explicaron.
Descubre qué significan algunos de esos conceptos a continuación:
- Red flag: Señales de alerta en una relación. Son actitudes, comportamientos o situaciones que podrían anticipar problemas o vínculos poco sanos.
- Green flag: Señales positivas que indican una relación saludable, respetuosa y con buena comunicación.
- Timing: Momento en el que se encuentra una persona para iniciar o sostener una relación. Suele utilizarse para justificar una relación que no prospera.
- Situationship: Vínculo afectivo ambiguo, sin definición clara ni compromiso formal.
- Cringe: Sensación de vergüenza ajena o incomodidad frente a una actitud, comentario o comportamiento.
- Love bombing: Estrategia de conquista basada en demostraciones excesivas de afecto, atención o promesas al inicio de una relación, que después desaparecen o se vuelven manipuladoras.
- Ghosting: Cortar la comunicación con la persona que se está generando un vinculo, de manera abrupta y sin explicación.
- Date: Cita romántica entre dos personas con el objetivo de conocerse o evaluar una posible relación.
- Dating: Proceso de salir con una o más personas, sin necesariamente establer una relación formal.
- Match: Coincidencia entre dos personas en una aplicación de citas, cuando ambas muestran interés mutuo.
- Crush: Atracción o interés romántico, generalmente inicial o no declarado, hacia otra persona.
- Gaslighting: Manipulación emocional que busca hacer dudar a la otra persona de su percepción o emociones.
- Hook up: Encuentro casual, generalmente físico, sin compromiso emocional.