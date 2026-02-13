Red flag, ghosting y love bombing: El diccionario del amor moderno para este 14 de febrero - Chilevisión

La Generación Z tiene su propio idioma para explicar distintas experiencias amorosas, como ghosting, gaslighting y red flag. Acá te traducimos algunas de estas.

Se acerca el 14 de febrero, fecha que celebran millones de enamorados en todo el mundo, es decir, todos aquellos que no sufren de "ghosting" "o "love bombing".

Si no conoces las expresiones anteriores, son algunas de las que utilizan los jóvenes en la actualidad para hablar de experiencias amorosas.

"Me está haciendo gaslighting", "me dio cringe o "eso es una red flag" son otras frases que la Generación Z comparte en redes sociales y en conversaciones en el día a día.

"El lenguaje evoluciona junto a la sociedad, y hoy los jóvenes necesitan palabras que les permitan identificar experiencias emocionales que antes eran díciles de nombrar", según indica Martina Alessio, business support specialist del centro de idiomas Berlitz Chile.

"El inglés al ser un idioma global y muy presente en redes, series y plataformas digitales, se transforma en una fuenta natural para incorporar nuevos conceptos", explicaron.

Descubre qué significan algunos de esos conceptos a continuación: