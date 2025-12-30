 Ministro Elizalde explica evacuación en Senapred tras alarma: “Será un hecho que generará comentarios” - Chilevisión
30/12/2025 10:51

Ministro Elizalde explica evacuación en Senapred tras alarma: “Será un hecho que generará comentarios”

Mientras se realizaba un punto de prensa en Senapred que era liderado por la directora nacional de la entidad, Alicia Cebrián, y el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sonó una alarma y tuvieron que evacuar el lugar. Finalmente, cuando se retomó la conversación con los medios se indicó que se activó un sensor de humo que motivó el encendido de la alarma. Mientras que Elizalde indicó: “Será un hecho que generará comentarios y alguna anécdota, pero lo relevante es la cultura de Chile en la prevención. Afortunadamente no fue nada más grave, pero esa es la conciencia que queremos generar en Chile. Acá hay protocolos y hay que acatarlos”, cerró.

