“Quedamos completamente quebrados”: El drama de tienda que sufrió robo en evacuación de Mall Plaza Norte - Chilevisión

El local afectado es la joyería Chenza, donde a través de redes sociales sus dueños dieron a conocer el delicado estado y complicado futuro tras el robo.

Uno de los videos que más impacto durante la evacuación del Mall Plaza Norte por peligro de progragación de incendio fue el robo que sufrió una pequeña tienda.

Ahí tres mujeres y mientras sonaban las alarmas y se pedía abandonar el recinto, saquearon la tienda y llevaron tres bolsas completamente llenas de productos.

"Quedamos completamente quebrados"

"Esta tienda tiene 5 años de historia, de esfuerzo diario, de noches sin dormir y de levantarla a pulso. Hoy, después de este robo, quedamos completamente quebrados. El daño no es solo económico: es emocional, es moral… es un golpe que no se repara", se publicó a través de sus redes sociales.



"Duele decirlo, pero estamos enfrentando la posibilidad real de cerrar. Gracias a quienes han estado, a quienes nos han apoyado hasta aquí. De corazón", se agregó.

Además, se indicó que todo lo que se perdió lo tendrán que asumir ellos mismos, ya que no tenían ningún seguro contratado.

Por último, Santiago Ramírez, dueño de la empresa, afirmó que "ya tomaron huellas e identificaron a las personas que cometieron el robo".