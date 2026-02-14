Incendio forestal afecta sector de Vichuquén: Senapred activó alerta SAE y solicita evacuar - Chilevisión

Producto de la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene en alerta roja a la comuna.
Durante la tarde de este sábado se reportó un incendio forestal que estaría afectando al sector Culenmapu de la comuna de Vichuquén, Región del Maule.
A través de redes sociales, los habitantes han compartido diversos registros que muestran la emergencia y una nube de humo en el lugar.
Personal de bomberos de la localidad de Llico y brigadistas de la CONAF trabajan en el lugar evitando la propagación de las llamas.
Producto de la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene en alerta roja a la comuna y durante horas de esta tarde activó la alerta SAE solicitando la evacuación de la población.
¡ATENCIÓN! Por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada Culenmapu en la comuna de #Vichuquén, Región del Maule.
Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. Recuerda actuar con calma y…
🚨🔴 #URGENTE | Incendio Forestal descontrolado afecta el sector Culenmapu en comuna de Vichuquén (Lago Vichuquén) en la Región del Maule, Chile.
Recursos CONAF Maule:
- 5 brigadas
- 2 helicópteros
- 3 aviones cisterna
- 1 técnico
- 1 Skidder
- 2 camiones cisterna
- 1 avión de…