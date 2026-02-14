Incendio forestal afecta sector de Vichuquén: Senapred activó alerta SAE y solicita evacuar - Chilevisión

Producto de la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene en alerta roja a la comuna.

Durante la tarde de este sábado se reportó un incendio forestal que estaría afectando al sector Culenmapu de la comuna de Vichuquén, Región del Maule.

A través de redes sociales, los habitantes han compartido diversos registros que muestran la emergencia y una nube de humo en el lugar.

Personal de bomberos de la localidad de Llico y brigadistas de la CONAF trabajan en el lugar evitando la propagación de las llamas.

Senapred solicita evacuar sector Quebrada Culenmapu en Vichuquén

Producto de la magnitud de la emergencia, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) mantiene en alerta roja a la comuna y durante horas de esta tarde activó la alerta SAE solicitando la evacuación de la población.

¡ATENCIÓN! Por incendio forestal, #SENAPRED solicita evacuar sector Quebrada Culenmapu en la comuna de #Vichuquén, Región del Maule.

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE. Recuerda actuar con calma y… pic.twitter.com/N2LbefRs5Z — SENAPRED (@Senapred) February 14, 2026