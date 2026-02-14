Guardia es apuñalado por extrabajador en Ñuñoa: Agresor habría ido a cobrar remuneraciones impagas - Chilevisión

Durante la mañana de este sábado, un guardia fue apuñalado por un extrabajador de la misma empresa mientras resguardaba una obra de construcción en la comuna de Ñuñoa. De acuerdo a información preliminar, el agresor habría llegado al lugar golpeando la puerta con el objetivo de cobrar remuneraciones impagas. Según el testimonio de Carabineros, lo anterior ocasionó que el personal de seguridad saliera de su caseta, iniciando un conflicto que terminó en el uso de arma blanca. Tras el ataque, el extrabajador fue detenido, mientras que el guardia fue trasladado a un centro asistencial.