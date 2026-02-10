Detienen a dos cuidadoras por maltrato a adultos con discapacidad en Ñuñoa - Chilevisión

Dos cuidadoras fueron detenidas tras una denuncia por presuntos maltratos en una vivienda que funciona como residencia informal para adultos con discapacidad cognitiva en la comuna de Ñuñoa.

Personal municipal y Carabineros llegaron al lugar en horas de la tarde para detener a dos mujeres que serían trabajadoras del lugar y habrían cometido actos vejatorios en contra de los residentes.

Fueron los propios vecinos del sector quienes, tras escuchar gritos desgarradores por cerca de dos semanas, realizaron la denuncia a personal municipal para que acuda a inspeccionar la situación.

Diferentes actos de maltrato

En los registros que los vecinos captaron se puede ver al personal cometiendo diversos actos de maltrato en contra de una adulta mayor a la que tenían en el patio.

“Dos de las cuidadoras que estaban al interior de este domicilio con una adulta mayor, se encontraban en el patio en donde habían diferentes acciones del tipo forcejeo, insultos verbales y maltrato psicológico”, declaró Francisco Albanés, oficial de ronda de la prefectura oriente

Pero eso no fue lo único, ya que Carabineros también advirtió que “estaban mojando a esta persona con una manguera”.

Personal uniformado se constituyó en el lugar y tras la revisión de los videos procedió de inmediato con la detención de las cuidadoras involucradas y los adultos agredidos fueron trasladados hasta un recinto médico para constatar sus lesiones.