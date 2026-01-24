 Niño de tres años murió en residencia de Mejor Niñez en Ñuñoa: Se investiga accidente en piscina - Chilevisión
24/01/2026 12:33

Niño de tres años murió en residencia de Mejor Niñez en Ñuñoa: Se investiga accidente en piscina

Desde Mejor Niñez confirmaron el deceso e indicaron que se trató de un accidente en una piscina del recinto.

Publicado por Josefina Vera

El Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia informó el lamentable fallecimiento de un niño de tres años y ocho meses al interuor de una residencia de la institución.

De acuerdo con el comunicado oficial de Mejor Niñez, alrededor de las 18:00 horas del viernes el menor cayó en una piscina ubicada al interior de la Casa Nacional del Niño en la comuna de Ñuñoa.

"El personal de turno aplicó maniobras de primeros auxilios y trasladó de inmediato al niño al Servicio de Atención Primaria de Urgencia, Rosita Renard, ubicado a 200 metros de la residencia, donde, pese a todos los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento", explicaron.

"Como Servicio tomamos contacto con la familia del niño, a quienes estamos brindando todo el apoyo y acompañamiento necesario para abordar este difícil momento", agregaron.

Por el momento, las autoridades a cargo del caso se encuentran investigando las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

Desde la Defensoría de la Niñez confirmaron a CHV Noticias que fueron informados ayer sobre lo ocurrido. Además, adelantaron que el lunes solicitarán una reunión con el equipo técnico de la Dirección Nacional del Servicio, con el fin de conocer mayores antecedentes y las medidas adoptadas, las que deben incluir acompañamiento a niños, niñas y adolescentes, así como a los equipos de trabajo.

Revisa aquí el comunicado de Mejor Niñez

