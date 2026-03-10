 Atención pensionados: Estos son los cuatro bonos que puedes recibir durante marzo 2026 - Chilevisión
10/03/2026 17:48

Atención pensionados: Estos son los cuatro bonos que puedes recibir durante marzo 2026

Son diversos los beneficios económicos que entrega el Estado mes a mes a quienes se encuentran pensionados. El Bono por Años Cotizados, Bono por Hijo, Bono Invierno y el Bono Asignación Familiar son cuatro de ellos.

Finalizaron las vacaciones de verano y, tras los primeros gastos del mes de marzo, son muchas las familias que sienten este mes como uno de los más complicados del año en términos financieros. 

Es por eso que son diversos los beneficios económicos que entrega el Estado en ayuda de quienes se encuentren dentro de los rangos más vulnerables de la sociedad. Entre ellos, quienes se encuentran pensionados y tienen un bajo ingreso permanente mensualmente.

El Bono por Años Cotizados, Bono por Hijo, Bono Invierno y el Bono Asignación Familiar son cuatro de ellos. 

A continuación, encontrarás información de estos cuatro aportes económicos que podrían recibir los pensionados este mes de marzo

Bono por Años Cotizados

El Bono por Años Cotizados (BAC) es una ayuda que entrega el Estado de Chile a pensionados y pensionadas con el objetivo de aumentar sus ingresos y pensión.

Cabe recordar que este beneficio se incorporó al nuevo Seguro Social Previsional (SSP) y entró en vigencia en enero del presente año luego de que el Congreso aprobara la última reforma de pensiones.

Quiénes reciben el Bono por Años Cotizados

El aporte está dirigido a todas las personas que tengan 65 años o más y que estén pensionadas, siempre y cuando cumplan un  mínimo de cotizaciones:

  • En el caso de los hombres: El plazo mínimo es de 240 meses cotizados, es decir, 20 años de cotizaciones.
  • En el caso de las mujeres: El plazo mínimo es de 120 meses cotizados, es decir, 10 años.

Cabe precisar que este bono funciona como un aporte adicional y se entrega junto al monto entregado en la pensión, por lo que no se cobra por separado. 

Bono por Hijo

El Bono por Hijo es un aporte dirigido a mujeres jubiladas, por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado.

El objetivo de este aporte económico es aumentar el monto de la pensión de las mujeres mayores de 65 años, que sean madres.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono por Hijo?

El Bono por Hijo está orientado a mujeres con 65 años de edad o más y que residan en territorio chileno por un período de 20 años (continuos o discontinuos), contados desde que cumplió 20 años. 

Para recibir este beneficio debes cumplir con estos tres requisitos:

1. Estar afiliada a una AFP y haber comenzado a recibir pensión a partir del 1 de julio de 2009.

2. Ser titular de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

3. No estar afiliada a una AFP, pero recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia otorgada por una AFP, compañía de seguros o el Instituto de Previsión Social (IPS), a partir del 1 de julio de 2009.

Bono Asignación Familiar

La Asignación Familiar es un aporte monetario por cada carga familiar reconocida. Lo reciben:

  • Trabajadores dependientes e independientes
  • Pensionadas y pensionados

Las trabajadoras embarazadas y los trabajadores, cuyas cónyuges sean sus cargas y se encuentren embarazadas, también podrán obtener el aporte a través de la Asignación Maternal

En caso de ser dependiente, tu empleador debe pagar el monto todos los meses junto a tu sueldo. Si eres pensionada el IPS o la AFP te pagará de manera mensual junto a tu pensión.

Los montos entregados por familia dependerán de sus ingresos y oscilan entre los $4.119 a $21.243 mensuales. Más información acá.

Bono Invierno 2026

El Bono Invierno es una ayuda estatal dirigida a adultos mayores pensionados de 65 años o más. E

Este beneficio que no requiere se postulación se comenzará a pagar por única vez los primeros días de mayo y tendrá un monto de $81.257

Requisitos para recibir el Bono Invierno 2026

Este aporte monetario es para adultos de 65 años (cumplidos al 1 de mayo) o más. Para recibirlo, es necesario que pertenezcan a uno de estos grupos de personas beneficiarias:

Pensiones contributivas:

  • Pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) o de las mutualidades de empleadores, y perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez ($231.440,35 reajustables en septiembre de cada año) para personas de 75 años o más.
  • Pensionadas de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal.
