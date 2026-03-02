 Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834 - Chilevisión
02/03/2026 11:09

Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834

Llegó la fecha del segundo pago del Aporte Familiar Permanente 2026, que se entregará al grupo 2 de beneficiarios que cumplan con los requisitos.

Publicado por Lisette Pérez

Este lunes se realizará otro pago del Aporte Familiar Permanente, también conocido como ex Bono Marzo, que entrega un monto de $66.834 al segundo grupo de beneficiarios.

Según lo informado por el Instituto de Previsión Social (IPS), este aporte se entrega a tres grupos en tres fechas distintas. El primer pago se realizó el pasado 16 de febrero.

¿Quiénes reciben el segundo pago del ex Bono Marzo 2026?

Las personas que reciben el Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo) este lunes 2 de marzo, son aquellos que cobran algunos de estos tres beneficios:

  • Subsidio Familiar.
  • Chile Solidario.
  • Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

También se paga a pensionados del IPS con cargas familiares.

¿Cuándo es el último pago del ex Bono Marzo 2026?

El próximo lunes 16 marzo será la última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente, correspodiente al grupo restante de beneficiarios, que en ese caso son trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS.

También es requisito que cobren Asignación Familiar o maternal por sus cargas familiares correspondientes.

Consulta con tu RUT si recibes el Aporte Familiar Permanente

Para revisar si eres beneficiario de este aporte, puedes revisarlo haciendo clic en la siguiente imagen

02/03/2026

