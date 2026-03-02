Israel afirma haber eliminado al jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá tras ataques en Líbano - Chilevisión

A través de un comunicado, las fuerzas israelíes afirmaron que Hussein Makled fue abatido en un bombardeo en Beirut.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI),aseguró a través de sus redes sociales haber "eliminado" a Hussein Makled, jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá, en medio de los ataques a el Líbano durante esta jornada.
De acuerdo con la entidad, Hussein "fue eliminado en un preciso ataque a Beirut (capital libanesa)".
Al menos 31 muertos y 149 personas heridas ha dejado la ola de bombardeos de Israel hacia Beirut durante la madrugada de este lunes.
Por otro lado, la fuerza aérea israelí aseguró que Makled “colaboró estrechamente con comandantes senior de la organización terrorista Hezbolá que planificaron y promovieron planes terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos”.
Además agregó "la organización terrorista Hezbolá eligió unirse al régimen terrorista iraní y sufrirá las consecuencias del ataque contra el Estado de Israel".
"Las FDI continuarán actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbolá", escribió para finalizar el mensaje.
