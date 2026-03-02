Israel afirma haber eliminado al jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá tras ataques en Líbano - Chilevisión

A través de un comunicado, las fuerzas israelíes afirmaron que Hussein Makled fue abatido en un bombardeo en Beirut.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI),aseguró a través de sus redes sociales haber "eliminado" a Hussein Makled, jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá, en medio de los ataques a el Líbano durante esta jornada.

De acuerdo con la entidad, Hussein "fue eliminado en un preciso ataque a Beirut (capital libanesa)".

Al menos 31 muertos y 149 personas heridas ha dejado la ola de bombardeos de Israel hacia Beirut durante la madrugada de este lunes.

Las amenazas de Israel a Hezbolá

Por otro lado, la fuerza aérea israelí aseguró que Makled “colaboró estrechamente con comandantes senior de la organización terrorista Hezbolá que planificaron y promovieron planes terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos”.

Además agregó "la organización terrorista Hezbolá eligió unirse al régimen terrorista iraní y sufrirá las consecuencias del ataque contra el Estado de Israel".

"Las FDI continuarán actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbolá", escribió para finalizar el mensaje.

🔴ELIMINATED: Hussein Makled, the head of Hezbollah’s intelligence headquarters was eliminated in a precise strike in Beirut. — Israel Defense Forces (@IDF) March 2, 2026