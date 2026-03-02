 Israel afirma haber eliminado al jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá tras ataques en Líbano - Chilevisión
Minuto a minuto
Fallece guardia afectado por explosión en Renca que había hablado con el matinal de CHV minutos después de la tragedia Jugador de fútbol es asesinado a disparos tras riña entre hinchas durante partido en San Antonio Accidente en Ruta 68: Camión quedó atrapado en túnel Lo Prado y provoca alta congestión vehicular Sigue la tensión: Video capta momento exacto en que defensas iraníes derriban a avión militar estadounidense en Kuwait VIDEO | Puertas de andén de Línea 1 en Metro de Santiago debutan en este Súper Lunes
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/03/2026 11:56

Israel afirma haber eliminado al jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá tras ataques en Líbano

A través de un comunicado, las fuerzas israelíes afirmaron que Hussein Makled fue abatido en un bombardeo en Beirut.

Publicado por Lisette Pérez

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI),aseguró a través de sus redes sociales haber "eliminado" a Hussein Makled, jefe del cuartel de inteligencia de Hezbolá, en medio de los ataques a el Líbano durante esta jornada.

De acuerdo con la entidad, Hussein "fue eliminado en un preciso ataque a Beirut (capital libanesa)".

Al menos 31 muertos y 149 personas heridas ha dejado la ola de bombardeos de Israel hacia Beirut durante la madrugada de este lunes.

Las amenazas de Israel a Hezbolá

Por otro lado, la fuerza aérea israelí aseguró que Makled “colaboró estrechamente con comandantes senior de la organización terrorista Hezbolá que planificaron y promovieron planes terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos”.

Además agregó "la organización terrorista Hezbolá eligió unirse al régimen terrorista iraní y sufrirá las consecuencias del ataque contra el Estado de Israel".

"Las FDI continuarán actuando con fuerza contra la organización terrorista Hezbolá", escribió para finalizar el mensaje.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834

Lo último

Lo más visto

Vecino graba momento exacto en que hinchas de la Universidad de Chile balean a joven de Colo Colo en Pudahuel

Un hombre recibió un disparo en la zona del corazón y murió, mientras que un joven de 16 años permanece en estado grave en un centro asistencial.

02/03/2026

Sigue la tensión: Video capta momento exacto en que defensas iraníes derriban a avión militar estadounidense en Kuwait

Un registro muestra a una aeronave militar estadounidense desplomándose, la cual habría sido derribada por Irán, según medios vinculados a la Guardia Revolucionaria.

02/03/2026

Jugador de fútbol es asesinado a disparos tras riña entre hinchas durante partido en San Antonio

El enfrentamiento amateur entre Cerro Alegre y Estrella Roja terminó con un fallecido en medio de graves hechos de violencia. Hinchas del equipo local dispararon a un jugador del conjunto visitante.

02/03/2026

Hoy comienza el segundo pago del ex Bono Marzo 2026: Revisa si recibes los $66.834

Llegó la fecha del segundo pago del Aporte Familiar Permanente 2026, que se entregará al grupo 2 de beneficiarios que cumplan con los requisitos.

02/03/2026