Accidente en Ruta 68: Camión quedó atrapado en túnel Lo Prado y provoca alta congestión vehicular - Chilevisión

02/03/2026 09:34

Accidente en Ruta 68: Camión quedó atrapado en túnel Lo Prado y provoca alta congestión vehicular

Un camión atorado en el túnel Lo Prado causó retención del tránsito en una de las pistas en dirección a Santiago.

Publicado por Lisette Pérez

Durante la mañana de este lunes, un camión con sobre dimensión quedó en panne al interior del túnel Lo Prado, en la Ruta 68 en dirección a Santiago.

El hecho ocurrió debido a que las medidas del camión sobrepasaban la altura máxima del túnel, por lo que quedó atascado dentro de este.

Retención de tránsito

Según informó la cuenta oficial de Ruta 68, se realizó una retención del tránsito en el km. 24,3, sector interior en dirección a Santiago, por lo que la pista derecha se encuentra restringida por el momento.

Esto ha generado una importante congestión vehicular, afectando a quienes se dirigen a la capital desde la región de Valparaíso.

El personal de tránsito logró quitar al camión del túnel, sin embargo, provocó la caída de sedimentos debido a que se dañó la losa superior de la infraestructura, por lo que continúan los trabajos de emergencia en el lugar y el corte de tránsito.

