 Carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68: Conductor iba en estado de ebriedad - Chilevisión
Minuto a minuto
“Asesinos y criminales”: El tajante mensaje del presidente Gabriel Boric contra el gobierno de Israel El segundo caso en una noche: Camión se incendió y dejó una persona muerta en la Ruta 5 Norte en Ovalle Camión explotó y se incendió al interior de la Ruta 5 en la comuna de San Bernardo Sismo sacudió a los habitantes de la región de Tarapacá: Revisa el epicentro y la magnitud Fuga en la ex Penitenciaría: El peligroso prontuario de los 2 fugitivos prófugos de la justicia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/02/2026 07:48

Carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68: Conductor iba en estado de ebriedad

La funcionaria de Carabineros fue trasladada al hospital institucional en helicóptero para ser asistida.

Publicado por CHV Noticias

Un extenso procedimiento policial terminó con una funcionaria de Carabineros lesionada, luego de que un vehículo particular impactara la patrulla en la que se encontraba en la Ruta 68.

Los hechos comenzaron inicialmente en el sector de Pajaritos, donde personal de Carabineros se percató de la presencia de un vehículo que contaba con encargo por robo, lo que generó un seguimiento controlado.

Los antecedentes del procedimiento policial

Al respecto, el teniente Cristopher Castillo, oficial de ronda Prefectura Santiago Occidente, señaló: "A la altura del kilómetro 700, este vehículo revienta sus dos neumáticos, pierde el control y fueron fiscalizados por los funcionarios policiales. A raíz de esa fiscalización, se mantienen tres imputados por el delito de receptación".

Una vez que los detenidos fueron trasladados a la unidad policial correspondiente, los funcionarios estaban dentro de su patrulla en la Ruta 68 "con sus balizas encendidas, y en ese momento, un segundo vehículo, donde su conductor lo hacía en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, lesionando a una carabinera", agregó el teniente.

El conductor fue detenido al momento, mientras que la funcionaria afectada fue trasladada al Hospital de Carabineros (HOSCAR) en el helicóptero institucional.

Finalmente, el conductor iba con una acompañante que tendría lesiones leves: "Ambos estaban conscientes y también fueron trasladados al centro asistencial para verificar sus lesiones", cerró el teniente Castillo.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Nueva Pensión Mujer: Revisa acá si cumples los requisitos para aumentar tu jubilación sin postular

Lo último

Lo más visto

¿Lo notaste? Mon Laferte sorprendió a Rafael Araneda con comentario que dijo sin micrófono en Viña 2026

Antes de recibir el máximo galardón del certamen, la Gaviota de Platino, la cantante y compositora saludó al animador pero, antes de dar un abrazo, alejó el micrófono de sí y le hizo un comentario.

26/02/2026

El chiste con que Piare con P zafó de tenso momento en Viña 2026: Respondió a gritos de la Galería

En su debut en la Quinta Vergara, la comediante llevaba sus primeros minutos sobre el escenario cuando miles de personas comenzaron a gritar al unísono. Su respuesta sacó carcajadas en el recinto.

27/02/2026

Rompió el silencio: Sammis Reyes reacciona tras chistes de Asskha Sumathra hacia él y Emilia Dides

El deportista reaccionó a la mención que tuvo en la rutina de la comediante en una polémica noche de festival.

26/02/2026

“Está odiando Chile”: Redes reaccionan en masa a ausencia de Matteo Bocelli en piscinazo de Viña 2026

Fue durante esta tarde cuando la flamante reina del certamen, Skarleth Labra, realizó el tradicional piscinazo en la ciudad jardín. Sin embargo lo hizo sola, ya que el cantante italiano no asistió a la ceremonia.

26/02/2026