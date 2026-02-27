Carabinera resultó lesionada tras choque a patrulla en la Ruta 68: Conductor iba en estado de ebriedad - Chilevisión

La funcionaria de Carabineros fue trasladada al hospital institucional en helicóptero para ser asistida.

Un extenso procedimiento policial terminó con una funcionaria de Carabineros lesionada, luego de que un vehículo particular impactara la patrulla en la que se encontraba en la Ruta 68.

Los hechos comenzaron inicialmente en el sector de Pajaritos, donde personal de Carabineros se percató de la presencia de un vehículo que contaba con encargo por robo, lo que generó un seguimiento controlado.

Los antecedentes del procedimiento policial

Al respecto, el teniente Cristopher Castillo, oficial de ronda Prefectura Santiago Occidente, señaló: "A la altura del kilómetro 700, este vehículo revienta sus dos neumáticos, pierde el control y fueron fiscalizados por los funcionarios policiales. A raíz de esa fiscalización, se mantienen tres imputados por el delito de receptación".

Una vez que los detenidos fueron trasladados a la unidad policial correspondiente, los funcionarios estaban dentro de su patrulla en la Ruta 68 "con sus balizas encendidas, y en ese momento, un segundo vehículo, donde su conductor lo hacía en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, lesionando a una carabinera", agregó el teniente.

El conductor fue detenido al momento, mientras que la funcionaria afectada fue trasladada al Hospital de Carabineros (HOSCAR) en el helicóptero institucional.

Finalmente, el conductor iba con una acompañante que tendría lesiones leves: "Ambos estaban conscientes y también fueron trasladados al centro asistencial para verificar sus lesiones", cerró el teniente Castillo.