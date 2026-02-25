 Marihuana escondida en ataúdes: Esto halló Carabineros tras decomiso en Carretera Austral - Chilevisión
25/02/2026 13:24

Marihuana escondida en ataúdes: Esto halló Carabineros tras decomiso en Carretera Austral

Al interior de los féretros se encontraron cuatro paquetes negros con un total de 4 kilos 230 gramos de cannabis sativa.

Publicado por CHV Noticias

Personal de Carabineros concretó recientemente el decomiso de una veintena de ataúdes que contenían droga en su interior en la Carretera Austral y detuvo a tres personas.

De acuerdo a Radio Biobio, la situación fue reportada durante una serie de fiscalizaciones en el marco del "Plan Verano Seguro" de la institución.

Al detener el camión, los uniformados detectaron que el chofer —identificado como un hombre de 41 años— no poseía la documentación. Incluso, contaba con una orden vigente por tráfico de drogas.

Por lo anterior, agentes policiales solicitaron la apertura de la carga, que consistía en más de 20 ataúdes.

Según el citado medio, al interior de los féretros se encontraron cuatro paquetes negros con un total de 4 kilos 230 gramos de cannabis sativa.

El conductor, así como otros dos hombres de 36 y 40 años, fueron detenidos y serán formalizados una vez que el Ministerio Público concluya las diligencias investigativas.

