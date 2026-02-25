 “Tengo mi denuncia hecha”: Perla Ilich reveló la verdad tras alarmante publicación en redes sociales - Chilevisión
25/02/2026 16:08

“Tengo mi denuncia hecha”: Perla Ilich reveló la verdad tras alarmante publicación en redes sociales

La influencer había pedido ayuda "como mamá", después de haber comentado que pasó "por algo grande", lo que alarmó a sus seguidores.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles, Perla Ilich reapareció en redes sociales tras haber publicado un alarmante mensaje que preocupó a sus seguidores de Instagram.

La influencer había pedido ayuda y aseguró que tanto ella, como su familia "pasamos por algo grande", sin dar mayores detalles; sin embargo, durante esta tarde reveló que la situación tiene relación con una de sus hijas.

¿Qué pasó con Perla Ilich?

"Voy a hablar como una mamá, no voy a hablar como Perla", comentó la influencer a través de una serie de historias donde también expuso que una persona le mostró sus genitales a una de sus hijas.

Tras la situación, Perla interpuso una denuncia en Carabineros y también a través de la ley gitana, lo que provocó que la familia de esta persona amenazara a la influencer y su círculo cercano.

"Yo creo que es lo último porque cuando los hijos se equivocan, uno como papá tiene que dar cara por ellos, en el sentido de poner en su lugar a tu hijo", comentó Ilich.

La influencer dejó en claro que "tengo mi denuncia hecha en Carabineros hace dos días; no publico fotos, pero lo voy a hacer (...) Yo como mamá y como mujer voy a defender mi casa, Nino va a defender su casa, si voy a discutir, a pelear en alguna parte, va a ser por mi hija".

Perla también aseguró que con las personas que cometen este tipo de actos contra niños "primero hay que sacarle la ch... y después se tiene que ir preso, así se corta todo (...) Ningún niño, ninguna niña puede ver los genitales de nadie".

"Si me ven en algún video a mí o al niño sacándole la c... a este h..., quiero que sepan ustedes que es porque los niños tienen derecho a ser protegidos", concluyó la influencer.

Revisa las publicaciones de Instagram:

