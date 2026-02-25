 NMIXX sorprende en Viña 2026 con regalos de Myriam Hernández y elogios a Macarena Ripamonti - Chilevisión
25/02/2026 17:34

NMIXX sorprende en Viña 2026 con regalos de Myriam Hernández y elogios a Macarena Ripamonti

La estadía de NMIXX en Chile no pasó desapercibida, inlcuso algunas figuras del mundo del espectáculo enviaron su apoyo a la presentación del grupo surcoreano.

Publicado por Lisette Pérez

El paso de NMIXX por el Festival de Viña 2026 marcó un hito en la historia del certamen, al ser el primer grupo de K-pop en presentarse en el escenario más importante de Latinoamérica.

Su breve estadía en Chile les permitió conocer lugares patrimoniales junto a la alcaldesa Macarena Ripamonti, como también interactuar con distintas figuras del mundo del espectáculo.

El inesperado regalo de Myriam Hernández a NMIXX

Myriam Hernández, recordó cuando las cantantes surcoreanas asistieron a la edición 2025 del festival para ver su presentación, la cual las dejó impactadas.

Haciendo referencia a ese momento, la cantante chilena publicó un video en sus redes sociales imitando la reacción de asombro que tuvieron las coreanas, pero esta vez de ella viendo la presentación de NMIXX en la Quinta Vergara.

Además, las artistas asiáticas compartieron en su cuenta de Intagram la serie de regalos que la intérprete de El hombre que yo amo les envió a su hotel.

"Muchas gracias, Myriam Hernández" escribieron las jóvenes acompañado de una foto grupal donde se pueden ver las poleras, bolsos y discos que envió la cantante.

"Es tan bonita": El mensaje de NMIXX a Macarena Ripamonti

Sin embargo, esa no fue la única interacción que tuvo la agrupación coreana. La alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, levantó un lighstick perteneciente a NMIXX para mostrarles su apoyo.

Ante esto Lily, una de las integrantes, publicó un mensaje en una red social para hablar con sus fans, donde escribió: "Dios mío, la alcaldesa trajo un MIXXSTICK (lighstick de NMIXX). ¡Estoy tan tan conmovida! Es tan bonita...".

