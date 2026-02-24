 “Fue un encuentro hermoso”: NMIXX recorrió el Palacio Vergara ante de su debut en Viña 2026 - Chilevisión
Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio de TENS en La Pintana "Con la fe de los chilenos...": Chomali arremete contra rutina humorística en Viña 2026 "Me arrebataron al amor de mi vida": Confirman muerte de hombre atacado con fierro en 10 de julio J.A. Kast por tensión entre Chile y EEUU: "Hay que aclarar muchas situaciones"
24/02/2026 17:36

“Fue un encuentro hermoso”: NMIXX recorrió el Palacio Vergara ante de su debut en Viña 2026

La alcaldesa Macarena Ripamonti invitó al grupo de K-pop a recorrer las instalaciones históricas del Palacio Vergara en la Ciudad Jardín.

Publicado por Lisette Pérez

Las integrantes de NMIXX vivieron una inolvidable experiencia en Viña del Mar a sólo horas de hacer su histórico debut en el certamen

La alcaldesa de Viña, Macarena Ripamonti, invitó a las artistas surcoreanas a un recorrido patrimonial en las instalaciones del Palacio Vergara, instancia que compartió a través de su cuenta de Instagram.

La visita de NMIXX guiada por Macarena Ripamonti

Durante la jornada de este lunes, la edil viñamarina encabezó una actividad donde le enseñó a las seis coreanas la historia, inicios e identidad de la ciudad.

"Fue un encuentro hermoso, de esos que generan una conexión real entre culturas", aseguró la jefa comunal en su cuenta de Instagram, donde también publicó fotos del momento.

Esta actividad se dio en la antesala de la tan esperada presentación de NMIXX este martes en el certamen viñamarino, que quedará como un hito por ser la primera banda de K-pop en asistir.

Al finalizar el recorrido, Ripamonti entregó a cada integrante una medalla de participación, como reconocimiento por su paso por la ciudad.

"Gracias Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, por la cercanía y el cariño", escribió Macarena.

