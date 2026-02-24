Aumenta número de fallecidos por tragedia de Renca: Confirman una nueva víctima fatal - Chilevisión

El afectado recibía atención especializada en la Mutual de Seguridad debido a la gravedad de sus heridas.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales comunicó este martes el fallecimiento de un paciente que recibía atención médica especializada en la Mutual de Seguridad tras la explosión en Renca del jueves pasado.

El número de víctimas de la tragedia, producto de la gravedad de sus heridas, aumentó a 11.

Actualmente, son diez personas las que permanecen hospitalizadas debido al incendio generado tras el accidente, tanto en la red pública como en la red privada.

Respecto al estado de salud de los lesionados, seis de ellos están estables dentro de su gravedad, pero aún en riesgo vital. Los otros cuatro pacientes reciben cuidados intermedios.

Los centros asistenciales en los que están realizando sus tratamientos son los siguientes: