NMIXX debuta en Viña 2026: A qué hora se presenta este martes el grupo de K-pop que hará historia - Chilevisión

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 promete una jornada marcada por el fenómeno global del K-pop con la esperada presentación de NMIXX.

La girlband debutará en la Quinta Vergara este martes 24 de febrero, en una actuación que genera gran expectación entre sus fanáticos en Chile.

La transmisión del festival comienza a las 21:30 horas por televisión y plataformas digitales.

¿A qué se presentará NMIXX en Viña 2026?

Según la estructura habitual del espectáculo y la parrilla del día, NMIXX cerrará la jornada, por lo que su presentación está proyectada aproximadamente entre las 01:30 y 02:00 de la madrugada.

La programación del martes contempla primero al dúo mexicano Jesse & Joy, seguido por el bloque de humor encabezado por el venezolano Esteban Düch y, finalmente, el grupo de pop coreano.

Debido a este orden, la actuación de NMIXX podría comenzar en altas horas de la madrugada, algo que ha sido objeto de críticas en las primeras dos jornadas del certamen.