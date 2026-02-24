Revelan nuevas fotos: Captan a Pedro Pascal de la mano con reconocido diseñador argentino en California - Chilevisión

El chileno había sido visto por primera vez con Rafael Olarra paseando en febrero por las calles de Manhattan, en Nueva York. Ahora, tras ser captado, no quiso dar declaraciones al paparazzi.

En medio de fuertes rumores de un posible romance, el actor chileno Pedro Pascal fue captado caminando por las calles de California, Estados Unidos, con el destacado diseñador argentino Rafael Olarra.

En unas fotografías que fueron publicadas por el portal de espectáculos TMZ, conocidos por filtrar historias exclusivas de celebridades, ambos se ven bastante acaramelados en un paseo por Los Ángeles, lo que ha encendio las especulaciones sobre una posible relación.

El actor, quien saltó a la fama internacional por su papel de Oberyn Martell en Game of Thrones, así como por sus actuaciones en The Last of Us y Los Cuatro Fantásticos, había sido visto por primera vez con Olarra paseando por las calles de Manhattan, en Nueva York.

Lo anterior durante el fin de semana de San Valentín de 2026. Desde entonces se les ha visto juntos en el cine, en el Lower East Side y recorriendo distintas calles de la ciudad, lo que ha intensificado los rumores.

En esta ocasión, fueron captados abrazándose por la cintura, mientras que en uno de los registros Pascal fue visto inclinándose para apoyar su boca y barbilla sobre los hombros del artista trasandino.

Según el medio estadounidense, el paparazzi les preguntó sobre su relación, pero ambos optaron por no responder y continuaron su paseo sin entregar declaraciones.