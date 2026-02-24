“Esa no, que lloro”: Los mejores memes que deja el descorazonador show de Jesse & Joy en Viña 2026 - Chilevisión

La presentación del duo de hermanos mexicanos ha causado una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales, revisa aquí los mejores memes de la noche.
Ya comenzó la tercera noche del Festival de Viña en su edición 2026 y el dúo mexicano Jesse & Joy son los encargados de dar inicio al certamen en esta jornada.
La dupla de hermanos ya se ganó al Monstruo de Viña que ha coreado éxitos como Dueles y Ecos de amor, que se caracterizan por sus letras románticas y desamor.
En su regreso al escenario de la Quinta Vergara, la agrupación ya ha dejado una buena impresión, y los televidentes lo han expresado a través de redes sociales como mejor lo saben hacer: con memes.
La red social X se llenó de comentarios y reacciones haciendo referencia a la tristeza y sentimiento que transmiten las baladas de Jesse & Joy, quienes obtuvieron la Gaviota de Plata y Oro.
Estos son algunos de los memes y reacciones que ha causado el show:
