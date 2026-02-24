 “Esa no, que lloro”: Los mejores memes que deja el descorazonador show de Jesse & Joy en Viña 2026 - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Las 4 diferencias en la foto oficial de Kast: Escudo no se usaba desde el retorno a la democracia Pdte. Boric sale al paso por tensiones con EEUU: Decisiones se toman “en función del interés de Chile” Crece la lista de diputados desaforados: Revisa los que siguen recibiendo dieta parlamentaria Así es el retrato oficial de José Antonio Kast: Destaca particular detalle en su banda presidencial Embajador de China defiende proyecto de cable submarino con Chile: “No hace ningún daño” a EEUU
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/02/2026 23:30

“Esa no, que lloro”: Los mejores memes que deja el descorazonador show de Jesse & Joy en Viña 2026

La presentación del duo de hermanos mexicanos ha causado una ola de reacciones entre los usuarios de redes sociales, revisa aquí los mejores memes de la noche.

Publicado por Lisette Pérez

Ya comenzó la tercera noche del Festival de Viña en su edición 2026 y el dúo mexicano Jesse & Joy son los encargados de dar inicio al certamen en esta jornada.

La dupla de hermanos ya se ganó al Monstruo de Viña que ha coreado éxitos como Dueles y Ecos de amor, que se caracterizan por sus letras románticas y desamor.

En su regreso al escenario de la Quinta Vergara, la agrupación ya ha dejado una buena impresión, y los televidentes lo han expresado a través de redes sociales como mejor lo saben hacer: con memes.

La red social X se llenó de comentarios y reacciones haciendo referencia a la tristeza y sentimiento que transmiten las baladas de Jesse & Joy, quienes obtuvieron la Gaviota de Plata y Oro.

Estos son algunos de los memes y reacciones que ha causado el show:

Publicidad

Destacamos

Noticias

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

Lo último

Lo más visto

Claudio Valdivia confirmó quiebre a un mes de oficializar romance: “Van a ser testigos de mi verdad”

El exchico reality compartió la noticia de su ruptura con la bailarina de Fiebre de Baile en sus redes sociales luego de preguntas de sus seguidores y aseguró que ahora se concentrará en sus proyectos personales.

24/02/2026

Estos son los finalistas a Rey y Reina del Festival de Viña 2026: Este jueves se define la corona

La prensa acreditada votará este miércoles por sus favoritos entre las 10 candidatas y 10 candidatos que triunfaron en la votación popular. Conoce acá quiénes son.

24/02/2026

En menos de 24 horas: Pincoya se hizo viral en Argentina con dos hilarantes momentos en Gran Hermano

La chilota ingresó anoche a la decimotercera edición de la versión argentina del reality show y, aunque no ha pasado un día, ya es una de las participantes más comentadas en redes sociales al otro lado de la cordillera,

24/02/2026

Fonasa devuelve $6.495 millones a cotizantes: Revisa acá si te corresponde el pago esta semana

El proceso beneficiará a 75.283 personas cotizantes que efectuaron pagos superiores a lo debido. Para recibir el dinero pendiente hay plazo para el trámite hasta el 15 de mazo de 2026.

24/02/2026