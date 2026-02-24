“Me invitaron a mí”: Vocalista de Ke Personajes lanzó tajante respuesta sobre participación de Américo en Viña 2026 - Chilevisión

El artista argentino descartó de plano que Américo esté invitado a su show en Viña 2026,.

Este martes, el grupo de música argentino Ke Personajes tuvo su conferencia de prensa previo a su presentación en el Festival de Viña 2026 y se refirieron a la presencia de Américo en el escenario.

Emanuel Noir, el vocalista de la banda, tuvo una lapidaria respuesta y descartó de plano que Américo estuviese invitado al show como se especuló en las últimas horas.

¿Américo se presentará en Viña 2026?

Emanuel fue consultado respecto de la posibilidad de cantar junto a Américo su canción "Entre el Odio y el Amor" y sentenció: "Me enseñaron cuando era chico que cuando me invitan por primera vez a un lugar, no puedo ir con amigos".

En esa misma línea, agregó: "Me invitaron a mí. En este caso nos invitaron a nosotros y nosotros tenemos que disfrutar de este show como primera vez".

Américo ha generado polémica en las últimas semanas tras el quiebre sentimental con Yamila Reyna, dado que la actriz interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar (VIF).

En ese sentido, la posibilidad de que Américo subiese al escenario generó opiniones divididas, puesto que durante el fin de semana participó en la Semana Puertovarina, donde lanzó frases críticas en contra de las mujeres.

Finalmente, Ke Personajes se presentará este miércoles 25 de febrero y estará a cargo de cerrar la jornada, donde también estará Juanes y Asskha Sumatra.